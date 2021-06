José Pedro Fuenzalida: “Cuando juega Chile es siempre un día lindo, no sólo a la hora del partido”

José Pedro Fuenzalida, capitán de la UC se refirió en exclusiva al rendimiento de los jóvenes del club y también de la selección chilena, que enfrenta este viernes a Bolivia.

Fuenzalida en cancha. El capitán de la UC recordó que “fue un día hermoso, con 70.000 mexicanos en ese estadio. Ese día hicimos un partido perfecto“. Un 18 de junio de 2016 Chile derrotaba a México por 7 a 0 conen cancha. El capitán de la UC recordó que

Con respecto de la actualidad de la selección chilena, el “Chapa” señaló que “los jugadores de élite que tenemos en la selección tienen la capacidad de resolver muy rápido las jugadas y decidir en medio segundo lo que van a hacer“. Además, afirmó que “ Bravo, Alexis, Vidal y Gary son super estrellas”.

El volante cruzado además valoró el trabajo que está haciendo Martín Lasarte con “La Roja”. “Cuando este equipo sale a la cancha se nota lo que quiere plantear el entrenador (…) el equipo va encaminado y se va consolidando un grupo y creo que es lo más importante al largo plazo”

Consultado por una eventual vuelta al combinado nacional, José Pedro Fuenzalida fue claro. “He conversado varias veces con Lasarte desde que llegó. Siempre he dicho que sí estoy en buen nivel, y él considera que pueda ser llamado, volvería a la selección“ Pese a su ausencia en la cancha, el ex seleccionado igualmente mostró sus sentimientos hacia la selección: “El ambiente cuando juega la selección es lo más lindo. Cuando juega Chile es el día que juega Chile, no sólo la hora del partido, así intento transmitírselo a mis hijos”

El momento de Universidad Católica

El jugador del conjunto cruzado siempre se ha caracterizado por su liderazgo dentro y fuera de la cancha. En ese sentido declaró que el nota como capitán que: “Carlos Salomón, Marcelino Nuñez, Gonzalo Tapia y Clemente Montes tienen mucho potencial físico y técnico, y son jugadores que están por sobre la media” Con 36 años, Fuenzalida sigue vigente, pero sinceró que: “Hoy me desgasto mucho más al hacer lo que hacía antes (…) el desgaste físico se nota en la casa, cuando uno no puede caminar por dos o tres días”

Finalmente, se mostró contento de poder ver tanto fútbol, y comentó sobre la Eurocopa. “Hace años que no me tocaba verla tanto. Me ha gustado mucho la intensidad con la que juegan los equipos. Se ve que hay un ida y vuelta muy interesante”, sentenció José Pedro Fuenzalida.