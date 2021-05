Daniel Jadue: “No puedo imaginarme una primaria con Heraldo y Ximena”

Al comentar la crisis que vive la DC, luego de la renuncia de Fuad Chahín tras el golpe a la mesa que realizó Yasna Provoste, Jadue fue tajante. “ Buscar candidaturas de emergencia para poner sobre la mesa es un error. Valoro mucho la actitud que tomó Yasna Provoste; la política no es un juego de máscaras donde se habla de unidad pero no se practica“. Asmismo, no dejó nada al azar para referirse a las primarias. “No puedo imaginarme hacer una primaria amplia con Heraldo Muñoz y Ximena Rincón (…) ese pacto sería una pésima señal para Chile“.