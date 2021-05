Felipe Harboe y la constituyente: “Sería dudoso que alguien quiera cambiar los 2/3”

Finalmente, Felipe Harboe fue contundente sobre lo que no debe hacer la nueva constitución. “Yo aspiro que haya un texto constitucional lo más armónico y representativo, y que no imponga una visión de sociedad determinada (…) no quiero una visión que imponga un modelo de visión, como lo dicen de la actual”, sentenció el ex senador en conversación con “Quién lo diría”.