Agustín Squella: “La ciudadanía debe acompañar a la convención, pero no rodearla”

Agustín Squella conversó con Infinita, a horas de ser electo como convencional constituyente en las elecciones del 15 y 16 de mayo. Al referirse a la participación en estos comicios, el abogado fue tajante. “Me produce una enorme decepción. Todos esperábamos una participación más alta (…) restarse a elegir los 155 constituyentes, me produce desazón. Tengo temor que haya un desencanto con la forma de hacer política”, sostuvo.

Consultado por cómo debe involucrarse la ciudadanía en conjunto con la convención constitucional, Squella aclaró que: “Me gusta pensar que la ciudadanía debe acompañar a la convención, pero no rodearla. Debe hablarle, pero no gritarle. Debe tenderle una mano, no mostrarle las manos empuñadas. La gente debe conectarse con la asamblea, pero no twittearle”.

Sobre la economía y la desigualdad existente en nuestro país, el columnista estimó que: “Los panes en Chile han estado desde el punto de vista económico, concentrados en una minoría. Tú no puedes inventar condiciones que no existen o determinar niveles de crecimiento que no alcanzaste”, añadió.