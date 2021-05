Ximena Rincón sobre Yasna Provoste: “No me incomodan las especulaciones”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"oVRV60purW","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/114adbd78111207163c21f93f597b074.mp4"}]}

Ximena Rincón se refirió al momento que se vive en la oposición de cara a las presidenciales. En ese sentido, comentó sobre el panorama de cara a un acuerdo por mínimos comunes con el gobierno y fue clara. “Estamos lejos de llegar a los mínimos comunes con el gobierno. Todavía no logramos resolver varios temas. Estamos en el inicio de la conversación, y eso es lo importante“.

En esa misma línea, la candidata de la DC señaló que: “Lo importante hoy, es ver cómo resolvemos problemas y no como ponemos más problemas encima de la mesa. Hablar de salvataje o no hacia el gobierno, es no entender que la prioridad es la ciudadanía“.

Con respecto de las especulaciones que han surgido en torno a la figura de Yasna Provoste como eventual candidata presidencial, Rincón no dejó nada para la duda. “A mí no me incomoda nada de lo que se pueda especular. Tenemos una relación colaborativa con la presidenta del senado“. Asimismo, le envió un mensaje al senador Jaime Quintana. “No sé qué le pasa a Jaime con su candidato, que busca candidatos en otros lados. A la gente no le gustan los arreglos entre cuatro paredes. Los arreglos de cocina no se ven bien“, sostuvo.

Finalmente, al referirse a las ayudas económicas entregadas para paliar los efectos de la crisis económica, Ximena Rincón aclaró las trabas que existen. “Tenemos un monto sobre la mesa, que es el IFE y que se está pagando. Los nudos hoy, es el tema de la universalidad, a quien debería llegar, el registro social de hogares y cómo calificamos a quienes son los beneficiarios”, sentenció la candidata de la Democracia Cristiana.