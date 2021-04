Encuesta CEP: Aprobación de Piñera cae a un 9% y Pamela Jiles es la mejor evaluada

En una nueva encuesta entregada por el Centro de Estudios Públicos (CEP), el Presidente de la República anotó sólo un 9% de aprobación y un 74% de desaprobación de su gestión. Pamela Jiles se posicionó como el personaje político mejor evaluado.

Ante la pregunta: “Independientemente de su posición política, ¿Ud. aprueba o desaprueba la forma como Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno?”, el estudio además confirmó que un 15% no aprueba ni desaprueba la gestión de Piñera. Finalmente, un 2% no sabe o no contesta.

Otros de los aspectos que incluyó el informe de abril de 2021, es la popularidad de los personajes políticos actuales, donde Pamela Jiles se posicionó en primer lugar, seguida por Izkia Siches. Jiles tomó la delantera con un 54%, seguido de la presidenta del Colegio Médico con un 49% y el ministro de Salud Enrique Paris, con un 34% y el candidato presidencial y alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, con un 32%.

C0n respecto a la pregunta: “¿Cuánta confianza tiene en la información proporcionada por las siguientes instituciones, personas o medios con relación al coronavirus?”, la comunidad científica (47%) tomó el liderazgo, en conjunto con “familiares o amigos cercanos” (47%), el Colegio Médico (45%), la radio (38%) y el ministerio de Salud (38%).