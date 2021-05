Entrevistas Ministro Figueroa arremetió contra el Colegio de Profesores: “Su actitud hacia el diálogo ha sido nula” {"multiple":false,"videos":[{"key":"czt9XSWuRRX","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/8326010cd796a01825e25ba90afa4532.mp4"}]} El ministro Figueroa analizó la vuelta a clases presenciales en comunas que se encuentran en fase 2 y comentó sobre el colegio de profesores y la polémica en torno a la institución. En ese sentido, el jefe de la cartera de Educación fue tajante. “Lamentablemente su actitud hacia el diálogo ha sido nula. Se han cerrado constantemente a conversar”, señaló. Con respecto de la asistencia a clases de alumnos en comunas con cuarentena, el ministro aclaró las dudas. “Los alumnos que están en cuarentena no pueden ir al colegio de manera presencial. Los asistentes y profesores sí pueden. Creemos que hay que respetar las decisiones sanitarias. Es importante que los colegios en cuarentena mantengan su preparación”. Asimismo añadió que: “Yo también tengo las mismas inquietudes sobre cómo se lleva adelante esto. No nos parece conveniente abrir colegios en cuarentena”, sostuvo. En el sentido de las medidas sanitarias de cara a la vuelta a clases, Figueroa puntualizó que: “El 85% no sólo tiene la segunda dosis, sino que ya tiene la inmunidad. El 90% ya tiene también la primera dosis. Debemos generar espacios para aumentar la confianza”. Al referirse a la falta de seriedad en la discusión por el reintegro a las clases en las aulas, Raúl Figueroa fue contundente. “Me preocupa que usen el humor como una especie de muleta para no abordar el tema de fondo. Para muchos es fácil decir que el ministro está insistiendo mucho”. Agregó además que: “A los papás y alumnos debiesen interesarles las medidas y condiciones de seguridad. Lamentablemente la lógica confrontacional y la política de matinal en Chile no contribuye”. Finalmente, el ministro Figueroa contó que: “Cuando uno va a las regiones, los directores me piden que por favor no baje los brazos. Cuando la gente sale a decir “el ministro tiene razón”, los hacen pedazos”, sentenció.

