Senador Jorge Pizarro: “Daniel Jadue no va a estar en nuestra primaria”

El Senador Jorge Pizarro se refirió al clima que se vive tanto en la oposición como en la cámara en general luego del fallo del TC por el retiro de fondos. En conversación con Infinita, el senador DC comentó sobre el retiro de fondos que: “Más bien ha sido una respuesta populista para beneficio de algunos. Esta no es es una propuesta ni una política pública“, señaló.

En el carril de las ayudas económicas, Pizarro fue claro sobre lo que se vendrá. “Hay que ponerse de acuerdo sobre cuántos recursos se requieren, y de dónde salen esos recursos. Hay que retomar la actividad en sectores importantes, como el turismo por ejemplo“, proyectó.

Sobre el panorama de gobernabilidad y legitimidad que se vive en Chile, el parlamentario estima que: “La institucionalidad está en juego. Tenemos un ejecutivo muy debilitado, que no ha sabido definir su agenda corta. Además tenemos una falta de credibilidad en el congreso y una oposición dispersa“, indicó.

Con respecto a las primarias de cara a las presidenciales, el DC fue claro y descartó hacer una primaria en conjunto con Jadue. “Daniel Jadue no va a estar en nuestra primaria, ellos tienen otro proyecto y otro diseño“, aclaró.

Al ser consultado por la acusación constitucional, el falangista dijo que: “No hay que exagerar tampoco porque se haga uso de esa facultad. A mí no me parece que sea lo más adecuado. No han dicho tampoco en qué se basa la acusación“.

Finalmente, sobre la unidad que buscan en el congreso, el senador Jorge Pizarro no dejó dudas. “Estamos haciendo un esfuerzo grande de coordinación con nuestros diputados. Con quienes han manifestado construir una opción, queremos consolidarla“, sentenció.