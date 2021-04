José Antonio Viera Gallo: “El gobierno no supo leer las necesidades de la gente”

José Antonio Viera Gallo conversó con Infinita, luego del veredicto del Tribunal Constitucional el día de ayer sobre el retiro de fondos. El ex juez del TC comentó en “Qué hay de Nuevo” que: “Para mí fue una sorpresa que no se admitiera a trámite. Lo que sí yo consideraba muy incierto, era el resultado de la sentencia de fondo“, sostuvo. Asimismo, agregó que: “El gobierno no supo leer las necesidades de la gente. A veces las paredes de La Moneda son espesas y no llegan las rumores de la calle“, indicó el ex ministro.

Sobre la estrategia que él considera adecuada de aquí en adelante, Viera Gallo dijo que “lo primero que yo haría, es que el ministro de Hacienda convocara al grupo de economistas que reunió Izkia Siches. Ellos llegaron a determinar un marco financiero durante la primera parte de la pandemia“, propuso.

En torno a la división que se generó por el proyecto retiro de fondos y las diferentes ayudas económicas, el ex miembro del TC fue crítico. “No hay que meterle carga ideológica a una emergencia. Es importante dejar atrás los esquemas“, añadió. Además estimó que: “En el Senado están las condiciones para llegar a acuerdos que ayuden a la gente“.

En la misma línea, el ex ministro de Michelle Bachelet planteó una propuesta desde el congreso. “Yo partiría por el senado para formar acuerdos. La Presidenta ha cumplido un papel muy importante al unir a la oposición. Lo que debería ser prioridad, es cómo vamos en ayuda de las personas“.

Finalmente, José Antonio Viera Gallo cuestionó la actitud del Presidente Piñera. “El Presidente no debería estar pensando en defender lo que hizo, sino que debería estar pensando en qué hace para que esto se resuelva“, sentenció el ex juez del Tribunal Constitucional.