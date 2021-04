Jaime Bellolio sobre comité político: “Nadie ha renunciado ni se le ha pedido la renuncia”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czt5FXjGbkX","duration":"00:00:00","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/3ba9491dfc9fe2a0fcfac2b6be1926f2.mp4"}]}

Jaime Bellolio conversó con Infinita, luego del fallo del Tribunal Constitucional el día de ayer sobre el proyecto de retiro de fondos. El vocero de gobierno mostró su sorpresa sobre el veredicto del TC. “No esperábamos el resultado, pero nadie puede tener la certeza sobre cómo va a fallar un tribunal. Fue una sorpresa también escuchar a un ministro del TC hablar antes del fallo“. Sobre las declaraciones previas al fallo de Iván Aróstica, ministro del TC, el ministro fue claro. “Es una opinión súper válida, pero justo antes de un fallo es un poco imprudente hacerlo. Respetamos la institucionalidad igualmente, aunque no la compartimos”.

Sobre los coletazos que generó la decisión del TC, el ministro secretario General de la Presidencia comentó que: “Lo de ayer fue un punto de quiebre. Necesitamos tener una oposición que sea capaz de dialogar. Seguir desfondando las pensiones, sólo perjudica a los más vulnerables del país“, señaló.

Asimismo, se refirió en duros términos a la oposición. “Hay un sector de una oposición radicalizada, que deja en silencio a una oposición moderada. Es momento que esa oposición moderada saque la voz y diga que hay que pensar en los chilenos. Los mismos parlamentarios de oposición dicen que no les gusta recurrir a los fondos de pensiones, pero después lo votan a favor. Ahora es el momento de buscar un acuerdo en materia tributaria“.

Con respecto al clima político que se vive dentro del gobierno, para el ex diputado: “Las últimas semanas han sido muy complejas. Probablemente han sido los momentos más difíciles que me ha tocado vivir en políticos. Los gobiernos no se acaban cuando pierden o van al TC, se termina cuando se acaban los 4 años“, indicó.

En ese mismo sentido, el ministro Secretario General de Gobierno desmintió las renuncias dentro del comité político: “El Presidente tiene la facultad de decidir quién sigue o no (…) ninguno de nosotros ha presentado al renuncia o se nos ha solicitado“.

POLÉMICA POR FIDEICOMISO CIEGO

En torno al fideicomiso ciego del Presidente de la República, han surgido diversas polémicas por la administración de ese dinero, a lo que Bellolio respondió sin ninguna duda. “Si quieren citar a declarar, así tendrá que ser cuando ello ocurra. No tengo nada que ocultar. Está todo en regla y ellos lo saben, pero es una maniobra política”.

Finalmente, en esa misma línea Jaime Bellolio apuntó contra la estrategia política que él considera que existe en relación al fideicomiso. “Es una forma mañosa de querer plantear algo, que entiendo que se hace por sembrar más que por conocer una verdad. Esto está ajustado estrictamente a la ley, y no hay nada que esconder”, sentenció.