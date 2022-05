Juan Manuel Astorga emplaza al gobierno a “ponerse los pantalones” si no “habrá más casos como el de Francisca Sandoval”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"czxxJJw1mLU","duration":"00:04:58","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/95610c4550f4d38cfa6f9ada077f87c1.mp4"}]}

Juan Manuel Astorga se refirió al caso de Francisca Sandoval, quien lamentablemente falleció este jueves tras dos semanas hospitalizada grave.

“Al mundo del periodismo esto sin duda lo afecta y lo enluta, porque reportear en las calles se ha vuelto cada vez más difícil. Si usted considera que el tema es delicado y triste, pero no debería ser la principal noticia le planteo lo siguiente: Cuando tenga que comprar regalos de navidad, vaya a meterse a Meiggs, a ver si realmente va a ir con el mismo entusiasmo de antes”, planteó Astorga en su Editorial en ‘Ahora es Cuando’.

Sobre este hecho, el director de Radio Infinita remarcó que: “Después de lo que ocurrió con Francisca Sandoval, la violencia se ha tomado varias esquinas. Son grupos de inmigrantes, que se sienten dueños de un lugar público y que se enfrentan con otros. Ese día domingo, un grupo de trabajadores se enfrentó con otro de vendedores ambulantes, no todos por cierto migrantes”.

Además, ante las preocupaciones surgidas ante un video que circuló por las redes sociales, Juan Manuel Astorga deslizó que: “Empieza a surgir la duda sobre el vínculo que podría existir entre Carabineros y quienes están detrás de estos actos violentitas. Esto a propósito de un video de uno de los involucrados con el ataque a manifestantes, hablando con la policía. Esto obliga al gobierno a despejarlo de la manera más nítida posible. El presidente ya no tiene espacio para seguir tanteando terreno sobre cómo avanzar en una agenda de seguridad, y no sólo por este episodio”

También criticó al gobierno por su postura frente al tema. “Donde el gobierno dice que va aplicar mano dura en un caso como este, el gobierno aún no reconoce que fue una pésima idea retirar las querellas por ley de seguridad del Estado. El gobierno donde asume que hay que ser categóricamente duros con lo que ocurre en el sur, también tiene una autoridad que considera que en estricto rigor, lo que ocurre en el sur, tiene que ver con algo político porque hay presos políticos mapuche”.

Y finalizó emplazando al ejecutivo argumentando que: “Sé que las cosas no son blanco y negro, pero cuando se trata de delincuencia y episodios como el de Francisca Sandoval, perdón, pero déjeme decirle a la autoridad, que a veces si se trata de blanco y negro. O se respalda o no se respalda a carabineros, o se respalda o no se respalda un proyecto de ley de armas, o se respalda o no se respalda la institucionalidad que existe. O uno se pone o no se pone los pantalones, si no lamentablemente seguiremos teniendo casos como el de Francisca Sandoval en Chile”, concluyó Juan Manuel Astorga.