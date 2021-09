Juan Manuel Astorga sobre Rodrigo Rojas Vade: “No dio la cara, lo pillaron en una mentira”

Rodrigo Rojas Vade hizo su campaña de constituyente bajo la consigna de que padecía de cáncer. Incluso hizo apariciones públicas mostrando los efectos de su ‘tratamiento’ y hasta registró vivenciales sobre cómo era vivir con la enfermedad. No es de extrañar que su confesión de que realmente no tiene cáncer haya provocado un escándalo político de proporciones gigantescas en Chile, uno que terminó dando la vuelta al mundo por su carácter insólito. En ese contexto, Juan Manuel Astorga reflexionó sobre la polémica en su editorial en ‘Ahora Es Cuando’ (de lunes a viernes a las 7 AM).

Ante el debate que se ha armado por la controversia, nuestro conductor pidió dejar las cosas claras: “No es que Rodrigo Rojas Vade haya ‘dado la cara’. Fue pillado en una mentira, y antes de que el diario publicara la mentira decidió confesarla. No hubo un proceso de reflexión por el entuerto en el que se había metido… Intentó insistir con su mentira hasta que lo descubrieron”.

Con respecto a la ‘excusa’ de Rojas Vade, quien aseguró tener otra enfermedad que cuenta con un ‘estigma’ en Chile, Astorga disparó: “Nada de eso lo obligaba a hacer las cosas que hizo, desde tener un blog en donde registraba su tratamiento hasta subir fotos con sus supuestas quimios. Dio entrevistas sobre su enfermedad. Mintió en la franja. Hizo rifas. O sea, le robó a la gente”.

“Esto fue una burla para las personas que realmente sufren o sufrieron de cáncer en este país”, remató Juan Manuel Astorga.

En la misma editorial, nuestro director llamó además a ‘no transformar en una realidad general una situación en particular’, acusando que ciertos sectores han buscado cuestionar a toda la Convención Constituyente en base a la mentira de uno de sus miembros.

