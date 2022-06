Javier Macaya: “Si gana el ‘apruebo’ o el ‘rechazo’ por poco, no habrá mucha paz social construida”

El presidente de la UDI, Javier Macaya, se refirió al panorama de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.

A menos de 3 meses de que se realice el plebiscito de salida del proceso constituyente, ambas opciones que aparecen en la papeleta, el ‘Apruebo’ y el ‘Rechazo’, sufren bajas según la encuesta Cadem. La primera opción bajó en un 3%, llegando a 39% de las preferencias, mientras que la segunda disminuyó en 2%, llegando a un 43%. Los indecisos, aumentaron en 5 puntos, alcanzando el 18%.

Ante esto, el timonel de la UDI y senador del mismo partido afirmó que: “Al proceso largo, no le asocio paz social. No le asocio paz social a un país que se divide en dos. SI gana el apruebo o el rechazo por poco, no habrá mucha paz social construida“.

Asimismo, detalló sobre la encuesta que: “Un 10% de la población aprueba lo que venga sin cambios. Un 20% que busca mantener la actual constitución. Hay un 70% que quiere aprobar o rechazar para cambiar. Hay que buscar para ellos una constitución de sentido común“.

Consultado por el cambio de opinión dentro del ejecutivo respecto de diversos temas, Macaya expresó que “cuando los cambios de opinión vienen del presidente son bien valorados, pero cuando vienen desde la oposición se genera una duda” y criticó que “el doble estándar que asume que sólo ellos (oficialismo) son capaces de cambiar de opinión, hace imposible que uno pueda sentarse a analizar el borrador y sus impactos”.

En relación con la postura que están adoptando dentro de la oposición, el senador de la UDI fue claro. “Lo que nosotros estamos haciendo hoy, respecto de la continuidad del proceso constituyente, no es una estrategia electoral“. Además, cerró diciendo que el objetivo es “ponerse detrás de la sociedad civil. Llevamos meses recorriendo Chile, donde la gente nos expresa las inquietudes sobre el borrador, sobre la plurinacionalidad y otros temas”.