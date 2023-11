Taylor Swift: sus 20 mejores canciones, ordenadas

Taylor Swift aterrizó por primera vez en Sudamérica, para los conciertos agotados que dará en Argentina y Brasil, a los que asistirán varios fanáticos chilenos (país que decidió, amablemente, no visitar). A propósito de la llegada de la artista pop más importante y popular de su generación, aquí hay un ranking de sus mejores canciones absolutamente arbitrario y poco científico, elaborado por una sola persona.

Por Matías de la Maza

20.- The Story of Us (2010)

Una de las canciones que un seguidor casual de Taylor Swift probablemente no ha escuchado. Y debería. Una mezcla de Fall Out Boy con The Killers y, como es habitual de la cantante en esa época, una letra que parece ser simple y juvenil, pero con un dolor palpable y real que dan cuenta de una madurez más allá de la edad de la intérprete.

19.- Karma (2022)

Pop en modo celebración. No por nada es la canción que cierra los conciertos de su actual gira. Una fiesta.

18.- Our Song (2006)

Taylor Swift escribió esta canción cuando tenía apenas 15 años, ya aspiraba a tener una carrera en el mundo del country y necesitaba un tema para un concurso de talentos de su colegio. Eventualmente, el tema se hizo tan popular entre sus compañeros, que la cantautora insistió en incluir el tema en su disco debut, publicado un año más tarde. Las letras es típicamente adolescente, pero es su melodía irresistible la que anticipaba la gran capacidad de Swift de escribir coros inolvidables. Hasta hoy, soporta el paso del tiempo.

17.- Style (2014)

La canción eufórica sobre una relación adictiva pero tóxica es otro clásico del catálogo Swiftiano. Style, presuntamente sobre cierto ex One Direction, es una de las mejores melodías pop creadas por la cantautora, con su guitarra funky acompañada de pop de sintetizadores. Es parte de la prolífica sociedad entre Swift y el productor sueco Max Martin (Britney Spears, Backstreet Boys, The Weeknd, Katy Perry), con la que entró de lleno en el pop, dejando atrás su era country.

16.- You Belong With Me (2008)

Otra de esas canciones donde una joven Taylor Swift canta desde una óptica juvenil y cuasi escolar, pero algo tiene su letra y su melodía que hacen que esta sea mucho más que una canción de secundaria. Será lo transversal de haber sentido que alguien debía estar con uno y no con su pareja, u otro coro que califica para la lista de los estribillos más pegajosos del Siglo XXI, pero alguna fórmula aplicó Swift para que esta canción funcione de la misma forma 15 años después.

15.- Blank Space (2014)

No será la “mejor” canción de Taylor Swift, pero sí se podría decir, sin mucho margen, que puede ser su canción más importante. La que marcó un antes y después definitivo en su carrera; un zambullido en el pop absoluto, enterrando cualquier tinte country. También, si bien la cantante ya había utilizado la parodia y los tintes cómicos en sus letras, Blank Space marcó un nivel de análisis y satirización de su propia persona (en base a la percepción de la prensa) que demostró un salto también en su madurez lírica. Y aún si no tuviera nada de eso, es un temón.

14.- The 1 (2020)

Si la Taylor Swift sub 20 ya era una gran letrista, la Taylor Swift adulta y pandémica es quizás la mejor etapa lírica de su carrera. La norteamericana tiene varias canciones sobre rupturas, pero pocas con tanta aceptación como esta: un reconocimiento que si bien las cosas podrían haber sido distintas, que no hayan terminado bien no necesariamente es algo malo.

13.- Lover (2019)

Una de las mejores baladas de amor de la última década. Así de simple.

12.- You’re On Your Own Kid (2022)

Dos de las grandes fortalezas de las habilidades compositoras de Taylor Swift en uno de sus clásicos más recientes: una letra vulnerable y empática, con una melodía que va in crescendo hasta un final épico. De esas canciones que son sobre ella, pero podría ser uno.

11.- Evermore. Feat Bon Iver (2020)

Una canción sobre la depresión que no sólo captura el sentimiento, sino que también lo que era vivirlo en la época de pandemia. Y que alguien le de un premio a quien le mostró a Swift la música de Bon Iver.

10.- Haunted (2010)

Hay canciones desesperadas y esta. Y eso la hace irresistible. El recuerdo de una relación fallida como un fantasma que no se va es algo apocalíptico.

9.- New Romantics (2014)

El mejor “bonus track” en la carrera de Swift. Que no haya estado en todas las versiones del disco 1989 es difícil de entender. De esas canciones eufóricas sobre el sobreponerse a la adversidad que tan bien se le dan a la cantante.

8.- Delicate (2017)

Pop de sintetizadores y ritmo dancehall marcan la mejor canción del disco Reputation. Un álbum que a pesar de su marketing centrado en la bravura de Swift, está mucho más definido por vulnerables canciones de amor como esta.

7.- Cruel Summer (2019)

Es difícil de entender que esta canción no haya sido un hit mayor en su lanzamiento. Claro, fue publicada meses antes de la pandemia, pero aún así, es tal la perfección pop que el hecho que no haya sido un fenómeno inmediato es curioso. Más curioso aún que recién cuatro años después llegara al número 1 de ventas del Billboard, impulsada por la popularidad que alcanzó el tema con la gira global de Swift. Merecidísimo, de todas formas.

6.- Marjorie (2020)

Algunas de las mejores canciones pop de la historia son de amor y desamor, y esta lista está llena de esas. Y si bien una parte importante de las canciones de Swift se mueven en esas temáticas, es su habilidad para abordar otros mundos la que la transforma en una gran letrista. Marjorie es una de esas canciones distintas: una balada sobre el luto de no aprovechar el tiempo con un ser querido, en este caso, la abuela de la cantante.

5.- All You Had to Do Was Stay (2014)

La revista Time escribió un artículo completo sobre esta canción este año, a propósito del lanzamiento de 1989 (Taylor’s Version), donde la cantante regrabó el disco original. En el titular la califican de “criminalmente subvalorada”. Y tienen toda la razón. Lejos de ser la canción más conocida o exitosa de Swift, está sin duda entre las mejores y más sentidas de su catálogo. Una temática familiar: el recordarle a una expareja que la decisión de terminar fue de ellos. Pero es la forma en la que construye el tema musicalmente, basado en un sampleo agudo de su propia voz y la palabra “quédate”, la que la hace inolvidable.

4.- My Tears Ricochet (2020)

Una de las gracias de las habilidades líricas de Taylor Swift es que hay canciones que se disfrazan como baladas de amor o desamor, pero son otra cosa. Esta es una de ellas. Si bien la letra pareciera utilizar la metáfora de un funeral para hablar de un quiebre amoroso, el quiebre en realidad es de otra naturaleza: una reflexión sobre la traición que sintió de su antiguo sello discográfico cuando vendieron a otra persona los masters de sus canciones, con lo cual, ella dejó de tener poder sobre su propio catálogo. Eso la llevó a regrabar los primeros seis álbumes de su discografía.

3.- All Too Well (2012/2021)

Cuando pasen las décadas, quizás esta será la canción más recordada de todo el catálogo de Taylor Swift. Ya era candidata a serlo cuando fue publicada originalmente en 2012, pero es su versión de 2021, regrabada y extendida a 10 minutos, la que consagra su estatus legendario. La canción más extensa en llegar al número 1 del Billboard y, sencillamente, una de las mejores canciones sobre un quiebre amoroso en la música pop moderna.

2.- Long Live (2010)

Una canción a modo de homenaje a los fanáticos de una artista siempre corre el riesgo de caer en lo cursi. Y lo hace, pero parte de la carrera de Taylor Swift es reivindicar lo cursi y lo perno. Por eso esta canción es tan representativa. Tanto en su versión original como en la regrabada, está entre las mejores interpretaciones vocales de la cantante.

1.- Love Story (2008)

Todo lo que Taylor Swift hace bien, condensado en 4 minutos: una melodía irresistible, la mezcla de los mundos del pop y el country de su primera etapa profesional, una letra que apela tanto a la adolescencia como a la fantasía y escapismo amoroso de cualquier edad. Hasta el día de hoy, el mayor himno en su carrera.