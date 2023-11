Recomendación swiftie: Lo que necesitas saber para ver The Eras Tour de Taylor Swift en Argentina

Por: Camila Luco.

The Eras Tour alcanza un total de 146 conciertos a través de 20 países. No obstante, Chile no está incluido en la lista. Es por eso que, a pocos días de que Taylor Swift pise por primera vez suelo sudamericano, muchos son los chilenos que optaron por viajar a Argentina para poder ver a la artista.

La estrella pop se presentará este 9, 10 y 11 de noviembre en el Estadio Monumental de River Plate, con un show que cuenta con cambios de vestuario y escenografía, para hacer un recorrido por toda su discografía, con un repertorio de aproximadamente 45 canciones y una duración de más de tres horas de concierto.

Pese a que muchos fanáticos ya cruzaron la cordillera, otros todavía están preparando su viaje. Ya sea si viajas en bus o en avión, aquí te dejamos todo lo que necesitas saber para ver The Eras Tour en el país vecino.

Armando la maleta

Lo primero es lo primero: ¿qué llevar? Y es que el clima en Buenos Aires no está lejos de lo impredecible que ha sido en nuestro país. Según información entregada por el sitio meteorológico Meteored, existe una posibilidad de lluvia del 30%, pese a que se espera una temperatura cálida de 24°, para el jueves 9 de noviembre, primer show de Taylor Swift en Argentina.

Para el viernes 10 las probabilidades de lluvia aumentan un 50%, esperando que el sábado 11 ya salga el sol en la ciudad trasandina. Cabe señalar que estos valores pueden ir variando, pero lo que no puede faltar en tu maleta es ropa abrigada para tolerar el fresco de la tarde y alguna chaqueta liviana que permita cubrirse de la lluvia y complementar el outfit.

Además de los friendship bracelets, es importante considerar que la conexión eléctrica en Argentina es distinta a la de nuestro país. Por eso, un adaptador universal no puede faltar en tu maleta si es que no te quieres quedar sin batería en tu celular y sin recuerdos audiovisuales del concierto. Este adaptador se puede comprar tanto en Chile como Argentina, así que si por alguna razón no es parte de tu equipaje, es accesible en ambos lados de la cordillera.

¿Bolso transparente?

Otras de las preguntas que han surgido es que si es necesario llevar un bolso transparente para llevar los artículos personales. Desde All Access Argentina, productora a cargo del evento, no han informado mayores detalles respecto a cómo será el The Eras Tour. De momento, la hora de inicio es a las 19:00 horas y Sabrina Carpenter junto con el artista argentino Louta, son los encargados de encender el espectáculo.

Se espera que dentro de los próximos días All Access otorgue mayor información. No obstante, en base a los conciertos que ha realizado Taylor Swift en Estados Unidos y México, puede que el ingresar con un bolso transparente sea solicitado días previos al concierto. Por eso, pese a que esta información no ha sido confirmada, es preferible prevenir que lamentar.

Pero también surge la pregunta sobre qué artículos se pueden ingresar al estadio durante el show de Taylor Swift. Esta información tampoco ha sido difundida por la productora, pero en base al último concierto de The Weeknd en el River Plate, no está permitido llevar los siguientes objetos:

– Mate, alimentos y bebidas

– Banderas y camisetas de clubes o países

– Animales o mascotas

– Peluches o bocina de aire

– Armas de fuego, elementos corto punzantes, explosivos,líquidos o gases inflamables

– Paraguas

– Coolers, bebidas alcohólicas, energéticas o cualquier tipo de sustancia ilegal

– Selfie stick, computadoras, drones o equipo profesional de fotografía

– Mochilas grandes, pelotas o instrumentos musicales

– Carpas o cualquier tipo de silla

A sacar la calculadora

Los swifties chilenos han tenido que interiorizarse con la economía Argentina y es que la moneda también difiere a la de nuestro país. Para no tener inconvenientes, es preferible enviar dinero por Western Union o cambiar dólares en Chile y, una vez en suelo trasandino, cambiar a peso local. Esto último se puede hacer en la emblemática calle Florida, lugar principal para el intercambio de divisas.

Otra opción es utilizar tarjetas bancarias de crédito o débito. Para hacer uso de ellas debes primero dar aviso a la sucursal bancaria correspondiente para orientarte respecto a su uso y evitar el riesgo de bloqueo de la tarjeta .

La recomendación principal es siempre realizar estos trámites en mercados formales, para evitar los riesgos de estafa.

Conectividad y transporte

La conectividad es un elemento importante, sobre todo si está en un país extranjero. Por eso, hay dos opciones disponibles en las redes sociales. El primero de ellos es adquirir un chip en Argentina, que se puede comprar y recargar en cualquier “mini-market 365” del centro. Es recomendable comprar Claro o Movistar, porque la línea se puede activar directamente con el pasaporte.

Otra opción es activar el roaming. Para poder realizar esto debes, al igual que con las tarjetas bancarias, avisar a tu compañía telefónica que estarás en el extranjero y quieres activar los datos móviles. Por lo general, habilitar esta opción está disponible en las aplicaciones de las distintas compañías.

En relación al trasporte, tal como ocurre en Chile, es probable que después de un concierto masivo el solicitar traslado sea muy difícil. Por eso, es recomendable alejarse del estadio River Plate y ahí recién solicitar taxis. También es importante que te orientes respecto a la tarifa, para no correr riesgos de cobros indebidos.

La otra opción es utilizar el transporte público en Buenos Aires. Para ello, debes adquirir SUBE, una tarjeta parecida a la Bip de Chile, lo que permite poder ingresar a las micros o metro, el cual funciona hasta las 23:00 horas. SUBE la puedes adquirir en los mismos almacenes donde se compra el chip.

Taylor Swift: Swifties para swifties

Lo importante es poder disfrutar de esta instancia tan esperada por los fanáticos latinoamericanos de Taylor Swift. Por eso, la solidaridad y compañerismo es lo principal. Si vas con un grupo de amigos, determinen un punto de encuentro al término del concierto y anoten la dirección del lugar dónde se hospedan. Si no tienes compañía, siempre puedes acudir a los guardias, algún swiftie que pueda resolver tus dudas o acercarte a las autoridades chilenas en Argentina.

Es por esta razón que Cancillería publicó recomendaciones de seguridad. En este sentido, el Consulado de Chile en Argentina tiene las siguientes facultades:

Entregar documentos de viaje provisorios que permitan tu regreso al país en caso de robo o pérdida.

Contactar a tu familia en caso de algún accidente o fallecimiento.

Orientarte si tienes problemas con la justicia.

Lo que no puede hacer es:

Asumir gastos de hospitalización, abogados o repatriación.

Intervenir ante la decisión de Argentina de denegar tu ingreso.

Realizar gestiones ante bancos, hoteles y otras entidades.

Finalmente, también están los siguientes contactos de emergencia: