José Antonio Neme le responde a Francisca García-Huidobro: “Yo la invito a conversar y no a callar, como ella a me invitó a mí”

El conductor de ‘Déjate Caer con Neme’, le respondió a Francisca García-Huidobro, parte del panel del reality ‘Gran Hermano’.

Luego de las declaraciones de José Antonio Neme sobre el maltrato sufrido por un animal dentro del reality show de Chilevisión, la conductora del panel respondió.

“Te quiero avisar que tu canal está preparando un reality, que va a salir en dos o tres meses más. Vas a tener que agarrar tus palabras, hacerlas en una cartulina un lulito y, bueno, ahí verás tú qué haces con eso, porque en esa parte no me voy a meter”, dijo.

“Nunca he escupido al cielo porque no me gusta, soy muy asquienta… pero, ¿has cachado cuando lo ves venir de vuelta? (…) Yo guardaría silencio y esperaría cuáles son los planes que tu canal tiene con respecto a la telerrealidad”, agregó.

Ante esto, fiel a su estilo, José Antonio Neme, fue tajante en su respuesta: “Me invitó a quedarme callado. Yo le quiero decir a ella y a todos, que digan lo que quieran sin que nadie los calle. Ella me invita a callar, yo la invito a lo contrario”.

“Yo no soy el encargado de producción de Mega ni decido los contenidos. Soy simplemente un funcionario de este canal. Yo tengo la completa libertad de decir si me gusta o no un programa. No tienen porque gustarme todos los programas de todos los canales”

“No veo realitys por que no me gustan en el formato en todos los países. Parecen juegos de niños. Hay que entrar a analizar eso. Yo no estaba hablando del programa en sí, sino que el formato y lo que ocurrió con un animal”.