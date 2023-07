José Antonio Neme arremete contra reality “Gran Hermano”: “Que encierren un animal y encima lo maltraten es indignante”

{"multiple":false,"videos":[{"key":"cz2nryqq4qp","duration":"00:03:49","type":"video","download":"\/\/rudo.video\/redirector\/download\/3025fefc888b66a187f586df0c382512.mp4"}]}

José Antonio Neme emplazó a Chilevisión y la producción del reality “Gran Hermano” por la situación que ha pasado con un animal en el encierro.

Para ponerlos en contexto, el reality “Gran Hermano” de Chilevisión, se ha convertido en uno de los grandes éxitos de la televisión actual en redes sociales. El reality, encierra a 18 participantes en una casa ubicada en Argentina donde deben convivir 24/7, dormir en piezas juntos e incluso cocinarse, comprar lo que comerán y pasar diferentes pruebas.

En medio de este encierro, la producción decidió que ingresara un “participante” a la casa. Se trata de ‘Bigotes’, un hermoso y amigable perrito que pasea por la casa del Gran Hermano durante todos los días.

“Yo no veo mucha televisión y menos reality, porque es un formato que no me interesa. Nunca animaría un reality. Creo que gente encerrada en una casa se vio hace 20 o 30 años y funcionaba. Ver gente encerrada en una casa haciendo lo que hacen, no le encuentro ninguna gracia”, dijo José Antonio Neme.

El comunicador, amante de los animales, arremetió con todo contra la producción de Gran Hermno. “No se cómo apareció un perrito llamado bigotes en la casa. A él lo maltrataron y golpearon, porque es muy inquieto. Un participante lo maltrató. Que encierren pelotudos en una casa por plata ya es una estupidez. Que encierren un animal y encima lo maltraten es indignante”.