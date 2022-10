Por qué los millennials son los nuevos ”dinosaurios del internet”: Y cómo la Gen Z se burla de ellos

Según El País, los nacidos entre 1980 y 1996 ya son considerados los ancianos y objetivo de burla de las redes sociales. Ahora, manda la generación Z

¿Quienes son los millenials? Pues la primera generación en crecer con las redes sociales y envejecer ahí. Ese grupo de gente mimado por sociólogos y gurús del marketing.

Aquellos culpables de hacer la ”millennial pause”, ese lapsus de segundos frente a la cámara antes de empezar a hablar…en la que te aseguras si es que estás grabando…porque antes las cámaras se tardaban. ¿Suena como tú?

Esa gente que se queja cada vez que Instagram cambia de diseño, usan frases centennials del Internet en la vida real, se toman selfies desde ángulos dramáticamente altos, no dejan morir memes que ya pasaron, etc, etc, etc.

En resumen, esa generación que ahora es objeto de burlas en TikTok, el sitio Gen Z donde se enfrenta la batalla generacional en forma de videos cortos y graciosos. La última burla ha sido la #MillennialPause

He aquí una millennial explicando la pausa millennial:

Los chicos y chicas de 20 años ahora hacen videos imitando la demora de un millenniall de 30 o 40 (también conocidos como boomers) en reaccionar frente a la cámara. Le dan play y esperan 3 segundos antes de empezar a hablar. Son esos segundos los que delatan a los viejos de las redes.

En cambio, los gen z nacieron frente a las cámaras y saben que estas siempre están funcionando.

Pero no te sientas mal, incluso la grandiosa Taylor Swift ha sido sorprendida haciendo la pausa de la vergüenza. ¿Te das cuenta de la pequeña pausa que hizo al principio del video? ¡Eso es!

Por todo esto, los Z tienen milimétricamente bajo control sus comportamientos que podrían delatar su edad. De hecho, ahora hay parodias de TikTok que incluyen tutoriales para evitar ser descubierto en un gesto boomer. Que simpáticos son los jóvenes, ¿cierto?

”Los reconozco en WhatsApp cuando en la pantalla aparece ‘escribiendo’, pasan dos minutos y siguen escribiendo. ¿Qué me van a mandar? ¿Una carta? Cuando al fin llega el mensaje, no falta una coma ni una mayúscula, no hay una abreviatura. Escriben un whatsapp como si fuera un e-mail”, dijo Jaime Villarroel, nacido en 2002.

Según los expertos no hay una modalidad oficial de contar la sucesión de generaciones y grupos sociales; Oriol Bartomeus, profesor de Ciencia Política de la Universidad Autónoma de Barcelona, dice que:

”Dependiendo de los investigadores, se puede considerar el modelo del Pew Research Center, que concluye que cada 15 o 20 años nace una generación, o la teoría más clásica de Ortega y Gasset, que cuenta un salto generacional cada 30 años. O incluso un modelo menos estricto que sostiene que las generaciones surgen tras cambios históricos profundos, lo que implicaría que no serían las mismas entre países”.

Así que no te sientas mal si te dicen ”OK boomer”, puesto que, técnicamente, se refieren a las personas nacidas entre 1946 y 1964, durante la explosión de natalidad posterior a la Segunda Guerra Mundial.