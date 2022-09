No solo Daddy Yankee: Los conciertos que han generado más desórdenes y polémica en Chile

En el marco de los desórdenes que se han registrado tras el inicio de las 3 noches consecutivas de conciertos del ”Rey del Reguetón”, Daddy Yankee, en Chile, los cuales han tratado de estampidas humanas, heridos leves, hasta 4 mil personas ”colándose” al Estadio Nacional, hacemos un repaso por los conciertos que han causado los mayores caos en nuestro país.

Guns N’ Roses en 1992

Hace 30 años la famosa banda estadounidense de hard rock hacía su debut en nuestro país, con la gira ”Use your Illusion’‘ que marcó su peak y al mismo tiempo su hundimiento.

La llegada de Guns N’ Roses a Chile generaba atisbos de temor, puesto que para la época tenían bien merecido el título de ”la banda más peligrosa del mundo”. Con advertencias de diferentes países: ”Disturbios en Canadá”, ”caos colombiano”, amenazas desde Argentina”; se esperaba un show caótico.

Y así fue. El quinteto llegó a Pudahuel la noche del 1 de diciembre y dentro de las polémicas que generó el grupo, está la instancia en que los artistas agredieron a los periodistas que se mantenían esperando a las afueras del hotel Sheraton. Rose incluso rompió una cámara de Megavisión, quienes iniciaron acciones legales.

El concierto continuó con alteraciones, puesto que Axl Rose llegó 2 horas tardes al Estadio Nacional, ”borracho y drogado” según lo pusieron los diarios de la época.

Ya pasadas las 23 hrs comenzó a sonar ”It’s so easy” mientras ocurría una lluvia de botellazos que no paró hasta la 6ta canción. Ante eso, una traductora argentina debió salir al escenario para advertir que los artistas ”se iban a ir”.

Sin embargo, el recital continuó hasta las 1:40 a.m. Y según recordó el baterista Matt Sorum ”un militar se acercó con una gran ametralladora y le dijo al tour manager ‘si Axl deja el escenario antes le dispararemos y lo mataremos”.

Así, protagonizaron uno de los shows más llenos de desórdenes que ha pasado por Chile. En materia policial y según consigna La Tercera, hubieron 200 detenidos y 3 heridos de gravedad. Entre ellos, Myriam Henríquez, joven de 15 años que fue aplastada contra una reja y que falleció 1 semana después.

Revisa la presentación de ”Welcome to the Jungle”, en Chile 1992, aquí:

Deep Purple en 1997

El 27 de febrero de 1997, la banda británica de hard rock Deep Puprle debutaba en Chile con su gira ”Purpendicular”.

El concierto tomó lugar en el estadio Santa Laura de Independencia, donde miles de fanáticos se congregaron para recibir a la banda. Sin embargo, la primera jornada de Deep Purple estuvo marcada por un importante accidente.

La euforia, la alta convocatoria y el fanatismo de los chilenos superó las barreras de seguridad del recinto, puesto que las personas comenzaron a escalar una torre de iluminación con el objetivo de ver mejor a los tan esperados artistas.

De esta forma, la torre terminó por colapsar durante la segunda canción, cayendo sobre un gran grupo de las personas del público, dejando al menos 44 heridos, afortunadamente sin muertes.

Mira el video del momento aquí:

Rage Against the Machine del 2010

El paso por el grupo musical estadounidense de rap metal, Rage Against the Machine, inicialmente sería en el Parque O’Higgins pero lo modificaron por un estadio con mejor control de los accesos: el Estadio Bicentenario.

El 11 de octubre del 2010, 2 días desúes del festival Maquinaria de Pixies, Incubus y Linkin Park, los ánimos fuera del recinto eran apasionantes. Entre los empujones del público y los intentos de fuerzas de seguridad, la situación era difícil de manejar.

Se trató de cerca de 30 mil asistentes, una velada que fue marcada por los combos, forcejeos con seguridad privada y hasta patadas. ”La muerte de la Cancha VIP”, según consigna La Tercera.

Tan memorable fue, que el integrante Tom Morello volvió a recordar el show mediante su cuenta de Instagram, luego de 5 años de la presentación: ”Humildemente sugiero que en el estadio estaba el público más salvaje en la historia del rock and roll”.

Revisa el ambiente de aquel recital:

Doom en 2015

La presentación debut de la banda británica Doom estuvo agendada para el 16 de abril del 2015, con una única fecha. Esta, tomó lugar en un club nocturno llamado ”Espacio Santa Filomena” en la comuna de Santiago, un lugar que fue testigo del trágico final del show.

Eran 5 jóvenes de entre 17 y 25 años quienes estaban esperando el permiso de ingresar al recinto; una instancia marcada por una avalancha humana desesperada por ingresar al subterráneo.

Aquí, según relató ElMostrador, fueron 2 los jóvenes que fallecieron aplastados, mientras que los otros 3, incluyendo al menor del grupo, también perdieron la vida más tarde.

Entre las hipótesis que buscaban explicar el fatal hecho, se descartó el consumo de alcohol o drogas, o de querer ”colarse” al recinto, puesto que los 5 hombres contaban con su entrada, algunos incluso con preventa.

Al respecto, el bajista Michael “Scoot” Gladock aseguró estar en shock:

“Fue hace una semana y todavía estoy en estado de shock, incrédulo, devastado y a veces me siento paralizado. Aún no puedo dormir bien y tengo pesadillas con lo que sucedió, esto está en mi mente cuando voy a la cama, cuando me despierto, ¡durante todo el día!”.