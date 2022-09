Daddy Yankee en Chile: el reguetonero recibe una estatua de honor ante su tour de despedida

Tras 32 años de carrera musical, el ”Rey del Reguetón” Daddy Yankee, ha llegado a Chile para despedirse de sus fanáticos con su tour de retiro llamado ”La última vuelta”.

Este martes y ante sus últimos conciertos en nuestro país, el reguetonero recibió un singular homenaje que se le presentó en el Estadio Nacional. Se trata de una escultura a tamaño real que Spotify diseñó para conmemorarlo.

En el lugar, Daddy reaccionó sonriendo y aplaudiendo, con una expresión visible de asombro en su rostro, observando la estatua por varios minutos.

Dentro de sus declaraciones, aseguró que: ”Para mí es sumamente emocionante, me siento sumamente honrado que Chile me trate con mucho cariño desde el día uno. Yo siempre me siento de la misma manera, emocionado”.

”Siento que estoy llegando por primera vez al país, que es mi primer concierto, me siento siempre bien. Emocionado” agregó. enfatizando que ”vamos a romperla con todo”.

Cabe mencionar que la pieza será trasladada hacia el Centro Comercial Subcentro en Las Condes y estará disponible para que los fanáticos se acerquen a fotografiarse, formando parte de la masiva despedida.

¿Cuándo se presenta Daddy Yankee en Chile?

El legendario reguetonero se despedirá de los escenarios definitivamente con su tour de retiro llamado ”La última vuelta”.

Sus últimos 3 shows, de 2 horas y media cada uno, están programados para el martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de septiembre, en el Estadio Nacional, en la Región Metropolitana.

Además, su telonero será el chileno Polimá Westcoast, desde las 20:00 hrs.

Para revisar la venta de tickets, haz clic aquí.