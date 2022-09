EN VIVO| Misión DART: Sigue en directo la misión de NASA para desviar al asteroide Dimorphos de su trayectoria

Quedan pocas horas para conocer si la NASA tendrá éxito en su primer intento de desviar de su órbita al asteroide Dimorphos. Esto, mediante un impacto cinético con ayuda de una nave espacial no explosiva.

Se conoce como ”misión DART” o Prueba de Redirección de Asteroides Dobles, la cual pretende comprobar si estos tipos de impactos pueden o no ayudar a desviar un asteroide que suponga una amenaza real para la Tierra.

”Esto es solo una prueba de defensa planetaria. Hoy, nuestra misión DART está programada para impactar contra un asteroide no peligroso para testear la tecnología de desviación, en caso de que alguna vez descubramos una amenaza”, informó NASA vía Twitter.

