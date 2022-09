Gonzalo Fouillioux reveló los grandes arrepentimientos de conciertos de los internautas chilenos

Nuestro conductor y periodista deportivo, Gonzalo Fouillioux, comenzó un hilo de tweets sobre cuáles son los conciertos realizados en Chile que la gente más se arrepiente de no haber asistido.

Comenzando por él mismo, contó que el recital que más siente no haber presenciado fue el de Rolling Stones en febrero del 2016, en el Estadio Nacional.

El primer arrepentido es un fanático de Metallica, la famosa banda que se presentó en el Club Hípico en 2010, llenando el recinto con 50.000 personas.

El siguiente es el triunfante concierto de Soda Stereo en el Estadio Nacional, donde 70.000 fanáticos corearon sus canciones. Fue la última gira de la banda por Chile, hace casi 12 años.

Después de su debut en Chile en 2010, la banda Linkin Park volvió a nuestros escenarios en 2017 con un show en el Movistar Arena.

El Festival Cristal en Vivo: El Abrazo 2010, ​ o simplemente conocido como El Abrazo fue un mega recital que se realizó el día 11 de diciembre de 2010 en la elipse del Parque O’Higgins.

Toda la vida me he arrepentido de no ir a este concierto. De tonto, postergué y postergué la compra de entradas y al final me quedé sin entradas. pic.twitter.com/kouVFdndUP

