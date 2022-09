Adam Levine: Las redes se vuelven a volcar contra el cantante de Maroon 5

Durante la jornada de ayer, una modelo estadounidense llamada Sumner Stroh publicó un video a su cuenta de TikTok donde reveló detalles de una situación que involucra al famoso cantante Adam Levine, líder de la banda Maroon 5; asegurando que ambos mantuvieron un affair o relación extramarital hace alrededor de 1 año.

Cabe destacar que Levine está casado con la modelo de Victoria’s Secret, Behati Prinsloo, con quien mantiene una relación de 10 años.

En ese contexto, la creadora del video contó su versión de los hechos y compartió capturas de pantalla que exhibieron presuntas conversaciones con Levine. El video de TikTok se ha viralizado rápidamente y mantiene 17 millones de visitas.

Así, la modelo Stroh expuso que se vio en la obligación de publicar el registro a su red social, puesto que, cercanos a quienes les contó en secreto sobre lo ocurrido, comenzaron a amenazarla con vender la historia a los principales medios de comunicación de Estados Unidos.

¿Qué contó la modelo?

Stroh comenzó explicando la situación directamente: ”Esencialmente, estaba teniendo una aventura con un hombre que está casado con una modelo de Victoria’s Secret”.

”Yo no estaba tan presente en la escena (laboral) como lo estoy ahora, así que era fácilmente manipulable. En ese momento era joven, ingenua y francamente me sentí explotada”, declaró. Posteriormente, mostró las capturas de pantalla.

”La mayoría de ustedes conoce a Maroon 5 y sabe quién es Adam Levine. Adam y yo nos estuvimos viendo durante aproximadamente 1 año”, aseguró.

De esta forma, Stroh dio a entender que tras dar por terminado su affair, Levine volvió a enviarle mensajes vía Instagram, diciendo cosas como: ”Es realmente irreal lo jodidamente sexy que eres… Me sorprende”.

Sin embargo, el mensaje que ha sido más criticado en la redes sociales tiene que ver con el tercer hijo de Levine, el cual viene en camino, puesto que su esposa está embarazada.

”Pregunta seria. Voy a tener otro bebé y si es un niño quiero llamarlo Sumner. ¿Estarías bien con eso? Es muy enserio”, le preguntó el cantante.

Adam responde:

Durante la jornada de hoy, Adam Levine acudió a su perfil oficial de Instagram y publicó algunas declaraciones sobre las acusaciones de infidelidad. De esta forma, el famoso artista niega haber tenido una relación fuera de su matrimonio, pero sí admite haber cruzado la línea.

”Se están diciendo muchas cosas sobre mi en estos momentos y quiero aclarar el aire”, comenzó.

”Usé un mal criterio al hablar de manera coqueta con cualquier otra persona que no fuese mi esposa. No tuve un affair, sin embargo, crucé la línea durante un periodo lamentable de mi vida. En ciertas instancias se volvió inapropiado; Lo he reconocido y he tomado pasos proactivos para remediar esto con mi familia”.

Agregando que: ”Mi esposa y mi familia son todo lo que me importa en este mundo. Ser ingenuo y lo suficientemente estúpido como para arriesgar lo único que verdaderamente me importa fue el error más grande que podría haber cometido. No lo volveré a hacer nunca más. Tomo completa responsabilidad. Superaremos esto. Y lo superaremos juntos”. cerró.

Hasta el momento, la esposa de Adam Levine, la supermodelo Behati Prinsloo, no ha emitido declaraciones en ninguna de sus redes sociales.

En cambio, la modelo Stroh subió una historia a su perfil de Instagram horas después de las declaraciones de Levine, diciendo: ”Que alguien le de un diccionario a este hombre”.