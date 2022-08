‘The Last Of Us’: El alucinante primer tráiler de la serie de HBO Max con Pedro Pascal y Bella Ramsey

¡Por fin! HBO Max dio a conocer el primer teaser trailer de la tan esperada serie The Last of Us, la adaptación a la pantalla grande del popular videojuego de Naughty Dog. Y aunque ni siquiera llega a los 30 segundos de duración, estamos seguros de que es suficiente para que los fanáticos se hagan una idea de lo que pueden esperar.

La serie, tal como en el videojuego, cuenta la historia de supervivencia de Joel y Ellie en un mundo que se ha derrumbado tras una pandemia por el virus Cordyceps Unilateralis; una enfermedad que infecta los humanos y se encarga de mover los músculos contra su voluntad, dándoles el aspecto de un zombi.

La adaptación será protagonizada por el actor chileno Pedro Pascal como Joel, y Bella Ramsey como Ellie. Además de Gabriel Luna (Tommy), Nico Parker (Sarah), Merle Dandridge (Marlene), Jeffrey Pierce (Perry), Anna Torv (Tess), Nick Offerman (Bill), Murray Bartlett (Frank), and Storm Reid (Riley Abel) quienes completan el reparto principal de una de las series tiempo más esperadas del último tiempo.

Revisa el video aquí:

¿Qué tal el primer adelanto? Bueno, a pesar de quedar con ganas de más, ciertamente tenemos un montón de detalles reconocibles que no dejan emocionar en la espera de su estreno el próximo 2023.

Desde luego, lo que más llama la atención son los familiares entornos nevados, además de los gestos de los personajes principales y el excepcional parecido de Pedro Pascal con Joel, el vestuario idéntico y la atmósfera oscura.

Y ojo, ¿te diste cuenta? Obtuvimos el primer vistazo a la famosa escena final de la primera versión del videojuego; donde Joel rescata a Ellie del hospital. ¿Qué otra escena te gustaría ver el en 2do tráiler?