Will Smith reaparece a meses de escándalo en los Oscar: “Ninguna parte de mí cree que actué bien”

Pareciera que la bofetada de Will Smith a Chris Rock en los premios Oscar ocurrió hace una vida atrás, pero apenas han pasado 4 meses. Desde entonces, Smith ha mantenido un perfil bajo, a la vez en que fue vetado para asistir a cualquier ceremonia de la Academia en los próximos 10 años. Por razones que se desconocen, el ganador de la estatuilla a Mejor Actor este año decidió reaparecer con su primera entrevista en video desde el incidente.

En una sesión de preguntas y respuestas publicada en su canal oficial de Youtube, Smith responde a una serie de preguntas sobre el incidente y reitera sus disculpas, asegurando además que ya intentó juntarse con Chris Rock para pedirle perdón personalmente, pero el comediante respondió que aún no está listo para verlo.

Smith también asegura que “no hay ninguna parte de mi que crea que manejé bien esa situación”, extendiendo sus disculpas a su familia y la familia de Rock.

El actor, quien ganó el Oscar minutos después de la polémica por su actuación en ‘Rey Richard’, también pidió perdón a Questlove, el baterista de la legendaria banda The Roots y cuyo triunfo en la categoría ‘Mejor Documental’ por ‘Summer Of Soul’ se vio opacado por el golpe de Will Smith a Chris Rock (Rock estaba ahí para presentar el galardón).

Entre sus otras reflexiones, Smith exculpa a su señora Jada Pinkett-Smith de haberlo instado a agredir a Rock, asegurando que fue una reacción netamente personal, y de paso se dirige a los fanáticos que se sintieron decepcionados por su inesperado comportamiento en la ceremonia de los Oscars.

Recordemos que Smith originalmente justificó su golpe a Rock por el chiste que hizo el comediante sobre Jada Pinkett-Smith, quien sufre de alopecia, por su cabeza calva.

Y bueno, es julio (pronto agosto) del 2022 y seguimos hablando de esto.