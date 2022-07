Carla Bruni sorprende en redes con un cover de ‘El Pueblo Unido Jamás Será Vencido’

Carla Bruni, cantante francesa y ex Primera Dama de Francia, sorprendió a las redes sociales publicando, aparentemente porque sí, un cover bastante fiel de ‘El Pueblo Unido Jamás Será Vencido’, de los chilenos Quilapayún.

“Hola mis queridos amigos, no sé por qué realmente, pero esta es una maravillosa canción comunista… Espero que disfrutes”, dice en su mensaje, el cual comienza diciendo: Para cualquiera que creyera que era posible….”.

La artista acompañó su publicación con una serie de emojis de puño y de la bandera chilena, evidenciando que entiende la conexión de la canción con nuestro país.

Si embargo, y de forma un tanto curiosa, Carla Bruni escribió el texto en francés, italiano e inglés, pero no español.

Hasta ahora no está muy claro por qué Bruni decidió hacer una versión del tema y subirla a redes sociales, o quién le enseñó la canción en un primer lugar. Sin embargo, su gesto no quedó indiferente, ya que los usuarios chilenos comenzaron a compartir efusivamente el cover.

Puedes verlo a continuación:

Pour tous ceux qui croyaient que c’était possible….👊👊✊🌹

Una canzone per tutti quelli che ci credevano …✊✊✊🌹#elpueblounidojamasseravencido ♥️

Hello my dear friends, I don’t know why really, but this is a wonderful communist song …✊✊✊

Hope U enjoy 🌹🇨🇱🇨🇱🇨🇱 pic.twitter.com/QqKIMOAxES

— Carla Bruni (@carlabruni) July 8, 2022