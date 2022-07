Infaltable: Los mejores “memes” tras la llegada del mes de julio

Los memes de Julio Iglesias ya son todo un clásico, y la llegada de este mes trae mucha pero mucha creatividad por parte de las redes sociales.

Empieza julio y, como todos los años, la llegada del séptimo mes trae consigo una oleada de ‘memes’ con Julio Iglesias como protagonista. “Ya llega Julio” con una imagen de Iglesias bajando de un avión o “El UNO de Julio” con el cantante sujetando el juego de cartas UNO son algunos de los ejemplos de lo que sería posible encontrar en las redes.

El furor es tal, que incluso algunos políticos subieron sus propios memes, como es el caso de la alcaldesa Evelyn Matthei.

¡Llegó Julio! y lo recibimos con todo el ánimo. Mes de vacaciones de invierno, actividades y por supuesto muchos #memes ¿O no? No saben como me hacen reír 😂 Un poco de humor para comenzar este #Viernes de lluvia ☔️ pic.twitter.com/vgFw5NQ2lu

— Evelyn Matthei (@evelynmatthei) July 1, 2022