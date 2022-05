Mercurio Retrógrado: Qué significa y por qué la gente habla de él

Como bien apunta el sitio web más útil en la historia de Internet, Mercurio Retrógrado está de regreso. El planeta Mercurio entró en fase retrógrada este 10 de mayo, y se mantendrá así hasta la mañana del 3 de junio. Imaginamos que, a estas alturas, te estás haciendo una de las preguntas más repetidas de nuestros tiempos ¿Qué es Mercurio Retrógrado? Más pertinente aún ¿Por qué me debiese importar?

De seguro has escuchado a alguien culpar a ‘Mercurio Retrógrado’ por los eventos extraños, tensos o impredecibles de tu vida. Pero antes de contarte por qué, hay que entender qué significa que un planeta se encuentre ‘retrógrado’. En astronomía, esto refiere al fenómeno cuando, desde cierta perspectiva, un planeta parece estar moviéndose en dirección contraria a los demás cuerpos celestes del sistema. Esto ocurre debido a que los planetas completan su órbita alrededor del sol a velocidades distintas, por lo que hay momentos en el año en el que, observando desde el cielo terrestre, pareciera que algunos de ellos comienzan a avanzar en reversa (cuando realmente es solo una ilusión óptica, ya que ningún planeta puede revertir el curso de su órbita).

Si bien Mercurio orbita el sol más rápido que la Tierra (88 días versus nuestros 365 días), hay momentos en donde su velocidad se vuelve irregular, lo que provoca que la Tierra pueda adelantarlo durante un breve período de tiempo. Esto ocurre 3 veces al año.

Piensen en el efecto de ir en un tren y adelantar a los autos que viajan por la carretera. Si miras por la ventana, dará la impresión de que los autos avanzan en reversa cuando el tren los adelanta, aunque se trata solo de una ilusión óptica. Al final todo depende de la perspectiva.

¿Por qué la astrología está obsesionada con Mercurio Retrógrado?

La astrología (nunca, pero nunca confundir con la astronomía) cree que Mercurio es el planeta que regula todo tipo de comunicación (hablar, escuchar, escribir y leer), además de las distintas formas de viaje, incluyendo traslados, envíos y correo.

Por eso mismo, cuando el planeta se encuentra ‘retrógrado’, se cree que aumenta el nivel de accidentes y malentendidos. Quienes adscriben a este tipo de creencias llaman a evitar viajes apresurados, firmar contratos que no entiendes, o enviar mensajes o correos que no has revisado en múltiples ocasiones. También a leer varias veces antes de interpretar.

Algunos creen que ‘Mercurio Retrógrado’ es el responsable de los momentos de mayor caos en el año, pero otros también asumen que es la época perfecta para calmar ánimos, bajar revoluciones, e intentar tomarse la vida con el mayor relajo posible. Básicamente: Dar un respiro y no acelerar ningún proyecto que tengas en curso. La palabra clave es ‘paciencia’.

… Si crees en este tipo de cosas, por supuesto. Sino, ‘Mercurio Retrógrado’ sigue siendo un fenómeno interesante de perspectiva subjetiva.