F1 a F12: Para qué sirven los botones arriba del teclado

De seguro has vivido toda tu vida viéndolos. Los botones ‘F1 a F12’ que adornan la parte superior del teclado de tu computador, tan infaltables como la tecla ‘Enter’ o la barra espaciadora. Sin embargo, al menos que seas una persona que le saca el máximo provecho a tu PC, es probable que no uses mucho esta zona del teclado. Quizás no tienes idea ni qué hace. Bueno, para tu fortuna, aquí te explicamos.

Las teclas F1 a F12 son conocidas como ‘teclas de funciones rápidas’ y sirven precisamente para, bueno, acceder rápidamente a ciertas funciones. En algunos sistemas es cosa de apretar el botón para que se active, mientras que en otros es necesario usar la tecla ‘Fn’ (función) o ‘CMD’ (comando), ya que las ‘efes’ están asociadas por defecto al control de ciertos aspectos como volumen e iluminación. Te contamos de qué van todas:

F1

En sistemas Windows, se usa para abrir el menú de ‘Ayuda’ en cualquier programa que estés utilizando, incluyendo tu navegador de Internet.

En algunos teclados también sirve para silenciar el volumen del equipo.

En Apple, a cambio, también permite bajar el brillo de la pantalla.

F2

En Windows sirve para renombrar el archivo que tengas seleccionado al momento de apretar el comando (también funciona para renombrar celdas activas en Excel). En algunos teclados disminuye además el volumen de audio.

En Apple permite subir el brillo de la pantalla.

En el navegador de Internet no hace nada.

F3

Sirve para abrir la función de búsqueda. Es el equivalente a apretar ‘Control+F’.

En dispositivos Mac sirve para activar ‘Mission Control’, que te mostrará todas las ventanas abiertas.

F4

Abre la barra de direcciones de carpetas. En algunos teclados puede bloquear el micrófono del equipo.

En equipos Mac sirve para abrir el Launchpad.

En el navegador de Internet no hace nada.

Además, Alt+F4 cierra la aplicación activa.

F5

Actualiza o ‘refresca’ la ventana activa. En algunos dispositivos de Windows, si no aprietas la tecla ‘Fn’, baja el brillo de la pantalla.

En Powerpoint es además la tecla que iniciará automáticamente una presentación. En Microsoft Word te permitirá ‘buscar y reemplazar’.

En Mac te permite bajarle el brillo a las teclas.

F6

Permite navegar entre los distintos menús de un programa. En algunos teclados de Windows, si no aprietas la tecla ‘Fn’, aumentará el brillo de la pantalla.

En el navegador, te permite acceder rápido a los elementos de este, incluyendo una forma fácil de seleccionar la barra de búsqueda.

En Mac, aumenta la intensidad de la luz en el teclado.

F7

En Word, apretando ‘Alt + F7’ permite hacer una revisión ortográfica del texto.

En algunos navegadores, incluyendo Chrome y Firefox, activa el ‘cursor de texto’.

En Mac permite retroceder a la canción anterior en un reproductor de audio.

F8

Pulsar esta tecla al encender el equipo hará que este entre en ‘modo a prueba de errores’.

En Apple permite pausar o ponerle play a una canción.

F9

Que quieren que les diga, más o menos nada.

En Mac permite avanzar a la siguiente canción en iTunes.

F10

Permite marcar los múltiples elementos del menú de un programa activo.

En el navegador no hace nada.

En Mac activa o desactiva el audio del equipo.

F11

En Windows: Activa o desactiva el modo ‘pantalla completa’.

En Mac sirve para bajar el volumen.

F12

Sirve para acceder a ‘Guardar Cómo’ en Word y abrir la consola en tu navegador.

En Mac, aumenta el volumen del audio.

Ahora ya sabes para qué usar las teclas F1 a F12. Partiste.