Jon Batiste: Quién es el artista que sorprendió quedándose con el Grammy al Álbum del Año

En la previa a la ceremonia de los Grammys 2022, los favoritos en las apuestas sobre quién se quedaría con el ‘Álbum Del Año’ eran claros. Varios apuntaban a ‘Sour’ (2021), el álbum debut de la joven Olivia Rodrigo, que al igual que Billie Eilish hace un par de años sorprendió con un talento precoz y una capacidad sobrehumana para hacer canciones pegajosas. Otros decían que sería la propia Eilish, que con su álbum debut ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ (2019) arrasó en los premios musicales del 2020, quedándose con todos los premios principales. Considerando que su más reciente placa, ‘Happier Than Ever’ (2021) fue igual de aclamada que su primer disco, se pensaba que era lógica otra masacre por parte de la joven norteamericana. Algunos incluso se la aventuraban por Silk Sonic, el irresistible dúo formado por Bruno Mars y Anderson Paak, cuyo soul funk retro parecía ideal para los votantes más clásicos de los Grammy. Hey ¿Por qué no Tony Bennett y Lady Gaga? La Academia ama a sus leyendas colaborando con artistas más modernos. Ninguna de esas predicciones se cumplió, porque fue Jon Batiste quien terminó levantando el trofeo a álbum del año.

Ante la competencia más prominente, que además incluía nombres ya establecidos en la industria como Taylor Swift y Kanye West, el triunfo de Jon Batiste fue la gran sorpresa de la ‘noche más grande de la música’. Su nombre es reconocido en los Estados Unidos, pero en el ámbito internacional son varios los que expresaron cierta perplejidad ¿Quién es? ¿De dónde salió? ¿Cómo venció a otros artistas que parecían ser más favorecidos por la gracia de la Academia?

Bueno, Batiste no es ningún aparecido, aunque es cierto que su trabajo no necesariamente conversa con el mundo de la música pop. Además de ser un destacado músico de sesión, habiendo grabado junto a leyendas como Prince y Stevie Wonder, el artista de 35 años es además compositor e intérprete de jazz moderno, habiendo tocado en más de 40 países con sus múltiples conjuntos. Uno de sus mayores saltos en términos de exposición pública vino en el 2015, cuando asumió como líder de la banda de estudio del Late Show de Stephen Colbert, uno de los programas de variedades más vistos en Estados Unidos.

Sin embargo, antes de su disco ‘We Are’ (2021), el trabajo con el que ganó ‘Álbum del Año’ en los Grammys 2022 y su obra más abiertamente comercial hasta la fecha, es probable que hayas conocido a Jon Batiste por otro gran triunfo reciente: Fue el ganador del Oscar 2021 junto a Trent Reznor y Atticus Ross (ambos del grupo de rock industrial Nine Inch Nails), por su trabajo en la banda sonora de la película ‘Soul’ de Pixar. Batiste era el encargado de la música incidental de jazz en la cinta, mientras que Reznor y Ross vieron la parte electrónica de las composiciones.

Es probable que ‘We Are’ y su Grammy le traigan una mayor exposición a Jon Batiste de lo que había estado acostumbrado hasta ahora. Al menos tiene un currículum que lo respalda.