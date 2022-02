Oscars 2022: La polémica decisión sobre la transmisión que enfurece a los fans del cine

Los Oscars decidieron apagar fuego con bencina. Enfrentados a un creciente desinterés por la transmisión de su ceremonia televisada, que en el 2021 llegó a ratings históricamente bajos, la Academia ha tomado una decisión que ya genera ronchas entre fanáticos del cine y los propios artistas: Cortar 8 categorías del evento que se verá por la pantalla chica.

Acorde a un comunicado, los premios que no serán televisados son Mejor Corto Animado (la categoría en donde Chile compite con ‘Bestia’), Mejor Corto Live Action, Mejor Corto Documental, Mejor Sonido, Mejor Diseño de Producción, Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Banda Sonora y, de forma aún más insólita, Mejor Montaje.

“Tras escuchar cuidadosamente el feedback y las sugerencias de la comunidad cinéfila, el canal que nos transmite, y todos aquellos que aman los Oscar, fue evidente que necesitábamos tomar decisiones sobre la transmisión que van en el mejor interés de nuestro show y nuestra organización”, expresó justificándose el presidente de la Academia, David Rubin, en una carta enviada a los miembros del organismo.

La decisión ha sido ampliamente criticada por cinéfilos, actores, cineastas y artistas, quienes acusan a los Oscars de insinuar que las categorías que no serán emitidas no son dignas de la atención del público. Peor aún: Su ausencia en la ceremonia televisada hará que importantes artistas y creadores no puedan vivir su sueño de aceptar un Oscar en vivo frente a los ojos del mundo. Por ejemplo, si ‘Bestia‘ llegara a quedarse con la estatuilla dorada, sus directores y productores tendrán que recibir el premio durante comerciales.

Más ira ha provocado que la categoría ‘la favorita del público’ NO fue cortada. La nueva instancia fue polémicamente creada hace algunas semanas ante la presión de algunos grupos para que la Academia celebre a películas más ‘populares’ (como si ‘Duna’, nominada a Mejor Película, no fuese una megaproducción hollywoodense). Esta cinta será elegida a través de Twitter (en serio), y hasta ahora la más votada es el remake de ‘Cenicienta’ protagonizado por Camila Cabello (de nuevo, en serio).

Esta no es la primera vez que los Oscars intentan eliminar algunos premios de su extensa transmisión televisiva (la cual durará de todos modos 3 horas este año, según confirmó Rubin). Hace algunos años la iniciativa fue exactamente la misma, pero el rechazo de múltiples figuras clave de Hollywood obligó a la Academia a dar pie atrás. Veamos si ahora ocurre lo mismo.

I love acceptance speeches. I love craftspeople being honoured for what they do. Production design is the category I’m most excited about this year (except for Best Actress because anything could happen!!) I want to see all of the awards #AcademyAwards — Melanie Lynskey (@melanielynskey) February 23, 2022

The Oscars’ obsessive pursuit of the 3-hour mark has never once made the show better https://t.co/cAZx3VB5By pic.twitter.com/NtQPAJ04hA — Kyle Buchanan (@kylebuchanan) February 22, 2022

Esto es una vergüenza. Ocho premios fuera de la ceremonia de los Oscar. Galardones de primera y de segunda. Y encima dejan fuera los de Banda Sonora y Corto de Animación donde tenemos a Alberto Iglesias y Alberto Mielgo nominadoshttps://t.co/4eqVnRblpi — Javier Zurro (@Zurro_85) February 23, 2022

absolutely wild stuff to take film editing off the air. like, film editing is literally what makes a movie a movie https://t.co/7ExwPIT726 — b-boy bouiebaisse (@jbouie) February 23, 2022

honestly so disrespectful to all of these nominees, so out of touch with what people want, and so ignorant about how all these elements work together to make a film. some real shameful shit here and a total misread of how viewership habits are changing overall. https://t.co/RixVrShJRX — ✍🏼 roxana | ✊🏼 zivar | ⚒️ hadadi (@roxana_hadadi) February 23, 2022