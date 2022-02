Tendencias Astronomos descubren agujeros negros que chocarán y remecerán el espacio tiempo Un equipo internacional de astronomos que cuentan con profesionales chilenos entre sus filas, descubrió que dos agujeros negros chocaran y se fusionarán provocando. El hecho será de tal impacto que remecerá el espacio tiempo, provocando ondas gravitacionales a través del cosmos. El descubrimiento fue realizado por cientificos del Instituto de Tecnología de California (Caltech), incluyendo investigadores de las Universidades de Chile y Concepción. El objeto descubierto se denomina PKS 2131-021 y pertenece a una subclase de agujeros negros supermasivos que se alimentan de material proveniente de un disco que lo rodea, denominados blazares, en los cuales el chorro de energía que emana de él apunta hacia nuestro hogar, la Tierra. Aunque ya se sabía que los cuásares podían tener dos agujeros negros supermasivos, la evidencia directa de esto había sido difícil de encontrar. Las reacciones Para Sandra O’Neill, estudiante de astrofísica en Caltech y autora principal del estudio, fue una grata sorpresa descubrir el segundo candidato de un agujero negro binario supermasivo hallado en el acto de fusionarse. Por su parte, Walter Marx-Moerbek, astronomo de la Universidad de Chile que es parte de Caltech, señaló “encontramos los agujeros negros más compactos de la historia”. La evidencia proviene de observaciones que se han hecho durante 45 años. De acuerdo a la investigación, un poderoso chorro producido en uno de los agujeros negros se mueve de un lado a otro. Lo anterior provoca cambios periódicos en el brillo del cuásar en la banda de radio observados por cinco observatorios diferentes, incluyendo el Radio Observatorio de Owens Valley (OVRO) en California. Según la investigación se espera que el hecho suceda en unos 10 mil años.

