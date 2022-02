A los 57 años falleció Mark Lanegan, emblemática voz del rock alternativo

El rock ha perdido a una de sus más importantes figuras de culto. Mark Lanegan, la profunda voz de Screaming Trees y frecuente vocalista invitado de Queens Of The Stone Age, ha fallecido de manera sorpresiva a los 57 años de edad.

La noticia fue confirmada por un comunicado oficial en sus redes sociales, aunque no se revelaron las causas del deceso:

“Nuestro querido amigo Mark Lanegan falleció esta mañana en su hogar en Killarney, Irlanda. Amado cantante, compositor, autor y músico, es sobrevivido por su esposa Shelley. No hay más información disponible por el momento. Solicitamos respetar la privacidad de su familia”.

Our beloved friend Mark Lanegan passed away this morning at his home in Killarney, Ireland. A beloved singer, songwriter, author and musician he was 57 and is survived by his wife Shelley. No other information is available at this time. We ask Please respect the family privacy

— mark lanegan (@marklanegan) February 22, 2022