“The Art of Banksy”: Gam traerá a Chile las obras del reconocido artista británico

Este año el Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) traerá a Chile la muestra “The Art of Banksy”, obras del enigmático artista conocido como “Banksy”, cuyo nombre real no se sabe.

Lo que llama la atención de sus obras es el mensaje que presenta a través de estas, ya que tal como mencionan algunos críticos “hace pensar a la sociedad sobre cuestiones humanas”.

En este sentido, sus imágenes resultan ser declaraciones políticas hechas desde una perspectiva a veces sarcástica, otras poética, siempre con la intención de causar emociones y generar debate. Esto explica los gestos artísticos que propone con cada obra: “Quiero vivir en un mundo creado por el arte, no solo decorado con él”.

¿Quién es “Banksy”?

La Encyclopædia Britannica estima que Banksy nació alrededor del año 1974. Según un estudio de la Universidad Queen Mary de Londres, publicado en marzo de 2016, Banksy podría ser un hombre llamado Robin Gunningham. También se ha dicho que Banksy sea el suizo Maître de Casson. Pero este lo niega en su sitio web.

En 2010, la revista Time seleccionó al artista británico para su lista de Las 100 personas más influyentes del mundo. Ha publicado varios libros que recogen su trabajo en distintas ciudades, como “Banging your head against a brick wall” (“Golpeando tu cabeza contra una pared de ladrillo”), 2001; “Existencilism” (de existencialism -“existencialismo”- y stencil -“estarcido”-), 2002; y “Wall and piece”, 2005. Su obra se ha vendido por millones de dólares.

“Muchas veces nos hacen creer que la migración merma los recursos de un país, pero Steve Jobs era hijo de un inmigrante sirio. Apple es la empresa más rentable del mundo; paga más de 7 mil millones de dólares anuales en impuestos y solo existe porque un día autorizaron la entrada al joven de Homs”. Banksy

¿En qué consiste la exposición?

En la exposición se podrán ver más de setenta obras originales dadas en exclusiva por colecciones privadas internacionales, algunas de ellas originales. Las obras abordan temáticas como la globalización, el consumismo, las guerras, el poder de la política y la religión, la lucha de clases o el cambio climático.

Entre una de sus piezas artísticas, se puede observar el clásico de la “Niña con globo”, en la que se puede conocer la historia que se esconde detrás de ella y la importancia e influencia que ha tenido en el mundo del arte.

También destacan obras como “Lenin en patines”, en las que Banksy vinculó el comunismo y el capitalismo a través del líder y unos patines Nike, o un gran rincón sobre “Dismaland”, el parque de atracciones decadente y macabro que Banksy creó en el sur de Inglaterra.

Además, se presentarán dos piezas originales que se encontraban ubicadas sobre paredes de edificios de Londres y de Los Ángeles: “Pissing Guard” y “Out of Bed Rat”.

Peaceful Hearts Doctor

Girl with Balloon

Soldier Throwing Flowers

Steve Jobs

Toxic Rat

Guantanamo Bay Prisoner

Shop until You Drop

Brexit

Kissing Coppers