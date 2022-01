Harry Styles confirma regreso a Chile para el próximo 1 de diciembre

Este miércoles 19 de enero Harry Styles confirmó su regreso a Chile con la gira «Love On Tour». Hace un instante fue anunciado por la productora a cargo de su evento, DG Medios, quienes también dieron a conocer los detalles a través de su cuenta de twitter.

I’m so happy to announce that ‘Love On Tour 2022’ is finally coming to the UK, Europe and South America.

Public on sale begins on Friday, Jan 28. Check your venue website for further information about your show, and protocols.

I’m so excited to see you. Thank you, I love you. H pic.twitter.com/M9Wg9AXczA

— Harry Styles. (@Harry_Styles) January 19, 2022