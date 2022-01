Vacas fueron sometidas a ‘realidad virtual’ para producir más leche

La imagen de una vaca con un set de ‘realidad virtual’ sobre sus ojos ha dado la vuelta al mundo. Pareciera una postal distópica de un mundo de ciencia ficción, pero no, es algo que efectivamente ocurrió en Turquía, en donde un granjero quiere probar si la tecnología puede aumentar la producción de leche de su ganado.

Según reportó The Sun, la idea es comprobar si exponer a las vacas a un ‘metaverso’ que aparenta ser un soleado paraje al aire libre las hace más felices e incentiva la producción de leche, la cual se ve afectada cuando los animales son encerrados durante el invierno.

Acorde a la publicación, el set de ‘realidad virtual’ fue probado primero en Moscú antes de viajar a Turquía, y su implementación fue coordinada con expertos veterinarios para que las vacas estuviesen a salvo.

Aparentemente los resultados son positivos: Izzet Kocak, dueño de las vacas, asegura que pasó de recolectar de 22 a 27 litros de leche de las bovinas que fueron expuestas a la realidad virtual. El experimento ha sido tan exitoso que Kocak ya habla de comprar más sets de VR (virtual reality) para expandir a todo su ganado.

Si bien la tecnología representa un posible futuro para aumentar la producción de leche, múltiples publicaciones y usuarios han criticado el experimento, asegurando que no hay forma concreta de saber cuál será el impacto en las vacas y, de paso, que todo el concepto es básicamente la trama de Matrix. Algunos incluso argumentan que es un adelanto del futuro de la humanidad.

Puedes ver algunas reacciones aquí abajo:

Techbros would rather create the Matrix for cows than move to a more plant-based diet https://t.co/r41YxpSx3d — Stegosaurus stenops (@PermianSailback) January 11, 2022

this is literally the plot of the matrix. they’re pulling the matrix on cows https://t.co/47FoNXIvvJ — _leslie, the (@lesbobomb) January 13, 2022

Metaverse Cows goin crazy pic.twitter.com/lyfPeoiVmE — Not Gucci Mane (@SpencerIngle4) January 11, 2022