Primavera Sound: Uno de los festivales de música más grandes del mundo llega a Chile en el 2022

La cartelera de conciertos se ha reactivado de forma tímida pero segura en este fin del 2021, y pareciera que el 2022 trae más sorpresas. Y es que Primavera Sound, el masivo festival nacido en Barcelona considerado uno de los eventos musicales más importantes del planeta, ha anunciado que tendrá su primera versión en Chile durante el próximo año.

Al igual que su edición madre, que se extiende por una semana completa e incluye varias actividades en la ciudad española, Primavera Sound Chile irá del 7 al 13 de noviembre del 2022. Su ‘base de operaciones’, por decirlo así, será el Parque Bicentenario de Cerrillos, y contará con la participación de más de 100 artistas. Sin embargo, no se queda ahí, ya que también se contemplan shows en distintos puntos de Santiago, desde grandes escenarios a salas locales.

Todavía no hay información sobre venta de entradas ni un cartel de artistas (todo lo cual será revelado en los próximos meses), pero la versión catalana de Primavera Sound contará en el 2022 con nombres como Gorillaz, Dua Lipa, Pavement, The National, Tame Impala, Nick Cave & The Bad Seeds, Beck y muchos más. A su vez, acaba de ser confirmada también la primera realización de Primavera Sound en Los Angeles, encabezada por Arctic Monkeys, Nine Inch Nails y Lorde.

A diferencia de otros eventos musicales masivos, Primavera Sound se caracteriza por apelar a un público más adulto, con la inclusión de artistas veteranos y de vanguardia, además de algunas de las figuras más populares de la música actual.