Mr. Smith Goes To Washington: La clásica película con la que se ha comparado al extenso discurso del diputado Naranjo

La intervención del diputado Jaime Naranjo en el debate por la acusación constitucional contra el presidente Sebastián Piñera ha sido uno de los hitos más atípicos de la política chilena reciente. Naranjo pretende hablar en la Cámara por 13 horas, para así hacer tiempo y permitir que su par Giorgio Jackson salga de cuarentena (como contacto estrecho de Gabriel Boric) y llegue a dar su voto decisivo al líbelo. Esto haría de su intervención la más extensa en la historia del Congreso chileno.

Si bien Chile tiene algunos antecedentes en cuanto a esta práctica, el ‘filibusterismo’ es mucho más frecuente en la política estadounidense, en donde existen numerosos ejemplos de intervenciones extensas. De hecho, una de las películas clásicas del cine norteamericano incluye quizás la escena más reconocida de filibusterismo en la historia de la cultura popular: ‘Mr. Smith Goes To Washington’ (1939).

La cinta, protagonizada por el gran James Stewart y dirigida por el legendario Frank Capra, cuenta la historia de un hombre que es designado como senador tras la muerte de su antecesor. Joven e idealista, el protagonista es recibido en Washington con los brazos abiertos, pero sus pares tienen la secreta intención de sumirlo en la corrupción que domina a la política. Cuando su idealismo resulta problemático para el Congreso, se arma una conspiración para acusar al señor Smith de fraude, por lo que se ve obligado a defenderse en la Cámara. Ahí, el personaje interpretado por Stewart protagoniza una escena icónica, hablando por 25 horas seguidas (dentro de la película, claro) para defender su honra y probar la corrupción de sus colegas.

Debido a esta escena del extenso discurso de Smith, la cinta ha sido recordada en redes sociales para compararla con la intervención del diputado Naranjo. Puedes ver algunas de las reacciones a continuación:

Naranjo se inspiró en Mr. Smith Goes to Washington para su ley Lázaro pic.twitter.com/NUTGv5QAgj

Lo de Naranjo en la Cámara me hace recordar la gran película Mr. Smith goes to Washington con Jimmy Stewart. ¿Cierto estimada @ana_josefa ?

— sgilbertyelfutbol (@segj66) November 8, 2021