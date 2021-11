Chris Pratt: Los dichos que aludirían a la salud de su hijo que desataron la ira de las redes

El aclamado actor Chris Pratt, protagonista de varias películas de Hollywood, está siendo altamente cuestionado por sus dichos a su actual mujer.

Pratt, antes de casarse en 2019 con su actual esposa, Katherine Schwarzenegger, mantuvo una relación de casi 10 años con Anna Faris. Con ella, tuvieron un hijo en 2011, llamado Jack, que nació prematuro y ha tenido varios problemas de salud desde su nacimiento.

Con este antecedente encima de la mesa, las redes sociales se fueron en contra del actor, que subió una publicación a su cuenta de Instagram donde mostró admiración por su actual esposa. En el poste, Pratt dice lo siguiente: “¡Miren cómo me mira! ¡Encuentra a alguien que te mire así! Nos conocimos en la iglesia. Me ha dado una vida increíble, una hija hermosa y saludable, mastica tan fuerte que a veces me pongo los auriculares para ahogarlo, ¡pero eso es amor!”.

Eso hizo estallar inmediatamente a sus fanáticos, que le hicieron notar el término “saludable”, debido a la condición de su hijo y sobre todo, por considerarlo como una indirecta para su ex esposa.

View this post on Instagram A post shared by chris pratt (@prattprattpratt)

Así reaccionaron varios tuiteros:

Tienes un hijo con tu ex mujer, Anna Faris, que desgraciadamente el chico desde muy pequeño sufre problemas de salud y no se te ocurre otra cosa que subir un post con tu nueva mujer y recalcar que te ha dado una hija súper sana. Sabía que Chris Pratt era gilipollas pero no tanto. https://t.co/3AWEF48KAV — La Wachi 🎬 (@MaryWachi_) November 4, 2021

Lo de Chris Pratt: el contexto es importante. Si tienes un hijo con problemas de salud de una relación anterior, agradecerle a tu mujer actual que te haya dado una hija preciosa y *sana* es de ser un desgraciado, lo mires por donde lo mires. — Barb Hernández 🦖 (@barb_hernandez) November 5, 2021

Quiero que Hollywood le cierre las puertas a Chris Pratt para siempre y era. — Oscar (@oscaritu_u) November 4, 2021