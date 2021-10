‘Pollo Castillo’ protagonizó divertido encuentro con Brereton, Medel y toda la selección

El popular Youtuber chileno “Pollo Castillo”, fue el invitado de honor del plantel de la selección chilena en su concentración en el NOI Hotel.

Benjamín Castillo, más conocido como el “Pollo Castillo” tuvo una tarde de ensueño junto al equipo que dirige Martín Lasarte. El joven influencer, que además es Ingeniero Civil de profesión, reconoce ser fanático del fútbol y de ‘La Roja’.

El reconocido creador de contenidos, tuvo el lujo de protagonizar el clásico ‘bautizo’ que hace el equipo chileno a los nuevos jugadores que se integran al plantel. Y de hecho, Castillo también fue bautizado, cantando canciones Christian Castro y del popular Marcianeke. Esto fue una intervención de Adidas, marca que viste a Chile hasta 2026.

Según contó a Las Últimas Noticias, el youtuber habría llegado tarde a este evento, olvidando su celular y también su parlante. “Los cabros se estaban yendo y les dije, vamos para adentro, voy a hacer un bautizazo“, contó.

Además agregó: “No había tiempo, los cabros estaban súper desgastados. Lo saqué a flote con pura perso. Me subí a la silla, me presenté, hubo pifias y empecé a cantar ‘Azul’ de Cristian Castro. Tuve que gritar. Claudito Bravo me empezó a vacilar, encontró lenta la canción, pero yo tenía una sorpresa“, siguió.

También, le regaló un indio pícaro al entrañable Ben Brereton, aprovechó de presentar al bebutante Joaquín Montecinos y recibió un ‘paipe’ por parte de Gary Medel en la cabeza, con quien reconoce ser bastante cercano. “Paulo Díaz me gritó que estaba gordo, así que me levanté la polera“.

Así fue el momento del ‘Pollo Castillo’ con la selección: