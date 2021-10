House Of The Dragon: Revelan primer trailer de la precuela de Game Of Thrones

Hay pocos finales que parezcan haberle hecho más daño a su marca que el de ‘Game Of Thrones’. El desenlace de la épica serie de HBO, adaptada de las novelas de George R.R Martin, resultó tan divisivo entre los fanáticos que algunos incluso pusieron en entredicho la calidad de toda la serie. Sin embargo, HBO realmente cuenta con que sigas interesado en el universo de Westeros, porque aquí estamos de nuevo con el primer avance de la precuela ‘House Of The Dragon’.

Basada en la novela ‘Fire And Blood’, ‘House Of The Dragon’ transcurre 200 años antes de los eventos de ‘Game Of Thrones’, y retratará la caída de la Casa Targaryen y los eventos que llevaron a una guerra civil que destruyó la dinastía de los dragones.

Las fichas están puestas en que la serie sea un éxito. HBO ordenó que ‘House Of The Dragon’ produjera su primera temporada sin la necesidad de probar un piloto primero, y se espera que tenga múltiples ciclos al igual que su predecesora.

Si bien todavía no hay indicios de cuál será la fecha de estreno exacta, sí se sabe que llegará a las pantallas en algún momento del año 2022. Para los ansiosos ya se estrenó el primer avance oficial de la serie, que más allá de sugerir algunos elementos muy ‘Game Of Thrones’ (intriga política, traiciones, crueldad casual, batallas, y por supuesto dragones) no hace mucho por revelar trama ni motivaciones de los personajes.

Pero bueno ¿Cuál es la posibilidad que ‘House Of Dragon’ termine tan mal como ‘Game Of Thrones’? Mira el trailer y juzga por ti mismo: