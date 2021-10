William Shatner de ‘Star Trek’ podrá viajar al espacio en un vuelo de Blue Origin

William Shatner, actor de la popular serie ‘Star Trek‘, confirmó que será parte de un viaje al espacio con la empresa Blue Origin.

El famoso actor, que dio vida al “capitán Kirk” en la emblemática serie de ciencia ficción “Star Trek”, va a ser uno de los tripulantes del nuevo vuelo que planea hacer la empresa Blue Origin, que fue fundada por Jeff Bezos.

Blue Origin afirmó que la estrella del show inspirado en los viajes al espacio, podrá hacer realidad un verdadero sueño.

Two incredible and inspirational people will join the #NS18 crew. Actor @WilliamShatner and Blue Origin’s Vice President of Mission & Flight Operations Audrey Powers @AudreyKPowers. pic.twitter.com/xqI9nw1KX8

— Blue Origin (@blueorigin) October 4, 2021