El Agente Topo triunfó con dos galardones en los premios Platino

El amor por ‘El Agente Topo’ no para. Tras la histórica nominación del documental de Maite Alberdi a ‘Mejor Película Extranjera’ en los Oscar 2021, ahora la producción fue galardonada en los prestigiosos premios Platino.

‘El Agente Topo’, protagonizada por Sergio Chamy, además fue reconocida con el premio Platino al Cine y Educación en Valores.

Al aceptar un nuevo premio, la cineasta Maite Alberdi dijo:

“Hoy en nuestras sociedades ha aumentado la expectativa de vida, pero no con ello el deseo de vivir de nuestras personas mayores. El arte, y el cine en particular, es uno de los pocos espacios en nuestra sociedad donde las personas podemos unirnos a compartir una experiencia incluso viendo el mundo de maneras radicalmente diferentes. Espero que este y otros documentales sean una fuente de inspiración para políticos y activistas y que podamos defender una vejez digna, respetada y no relegada al olvido”.

Pese a que fue la gran chilena premiada de la noche, no fue la única. El actor Alfredo Castro también fue reconocido en la categoría de ‘Mejor Actor de Reparto’ por su participación en la película ‘El Príncipe’ de Sebastián Muñoz. Fue el propio cineasta el que aceptó el galardón de parte de Castro, quien no se encontraba en la ceremonia.

Otros grandes triunfos para el cine chileno, que demuestra una vez más su competitividad a nivel internacional ¡Bravo!

View this post on Instagram Una publicación compartida de CinemaChile (@cinemachile)

View this post on Instagram Una publicación compartida de CinemaChile (@cinemachile)