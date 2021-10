eFootball 2022: Las peores abominaciones en las criticadas gráficas del juego

eFootball 2022 es el juego que compite directamente con el popular Fifa 2022 el más jugado a nivel mundial, pero esta vez recibió muchísimas críticas.

El juego heredero del Pes (Pro Evolution Soccer), juego muy popular y que estuvo reinando en el mundo de los videojuegos de fútbol por años, ha decepcionado muchísimo.

No sólo por sus gráficas y caras de jugadores como Cristiano Ronaldo, Messi, Di María y otros, sino que también por jugabilidad, que ha sufrido muchísimos glitch o bugs.

Estas son algunas de las peores capturas del juego:

Nosotros creyendo que los de Konami eran inútiles y en realidad son unos visionarios. Primero han matado dos de sus sagas más famosas (Pro Evolution Soccer & Silent Hill) y luego las han mezclado para crear un juego de horror con alguna pizca de fútbol. pic.twitter.com/CsICZs4shC

— In My Old School (@inmyoldschool1) September 30, 2021