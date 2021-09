Al ritmo del rock: Japón busca evitar ataques de osos con una peculiar campaña

El avistamiento de osos en la prefectura de Iwate, Japón, ha llevado a las autoridades a buscar nuevas medidas para concientizar a la población. Con frases al ritmo del ‘rock and roll‘ inician una innovadora campaña en miras a que la gente esté más alerta con la situación.

En 2020, se vieron más de 3.300 osos en la región japonesa, un aumento en comparación en los años anteriores. Estos animales han demostrado ser peligrosos, cazando de forma frenética al adentrarse en lugares poblados y han atacado en reiteradas veces a los residentes.

“¿Crees que los oseznos son lindos? ¡Aparte ese pensamiento inocente!“, son algunas de las letras que comenzarán a sonar en centros comerciales, estaciones de servicio y otros espacios públicos. La canción sigue, acompañada con baterías y guitarras, con “cerca del osezno está su padre y de repente te va a atacar. Ruge, ruge“.

Con la canción, las autoridades esperan sembrar conciencia en los habitantes. Además, incluyen consejos de qué hacer en caso de encontrarse con los animales, como no correr o gritar.

Este no es el primer intento de las autoridades japonesas de tomar medidas contra los osos. En la región de Takikawa, instalaron lobos robot para intentar espantar a los animales y sus crías.

The town of Takikawa, Japan, installed robot wolves to scare away bears, which have become an increased danger to humans nearby pic.twitter.com/1bCasKnLaw

— NowThis (@nowthisnews) September 24, 2021