Age of Empires II está de cumpleaños: Un día como hoy en 1999 se lanzó el exitoso juego

Age of Empires II: The Age of Kings, uno de los videojuegos más populares de la historia, fue lanzado un 30 de septiembre del año 1999 en todo el mundo, para PC y PlayStation 2.

El juego marcó una época en los videojuegos de estrategia. Está ambientado en la Edad Media, justo después de la caída del Imperio Romano de Occidente, y la toma y el saqueo de Roma por parte de los visigodos y los vándalos, hasta la época renacentista.

Dentro de este, se puede optar por 13 civilizaciones que existían en ese periodo de la historia, además de que se puede optar por jugar 5 diferentes campañas históricas.

Estas eran la de William Wallace (la campaña de aprendizaje), Juana de Arco, Saladino, Genghis Khan y Barbaroja. Estas campañas duraban varias

El le da la posibilidad a los usuarios de jugar contra el computador, de jugar en la modalidad LAN o también contra otras personas en línea, con un máximo de 8 jugadores por cada partida.

El juego, ha conseguido un montón de críticas positivas por parte de los expertos en la materia, donde destacaron en todas las revistas del momento, algo que además le sirvió muchísimo para las ventas. ​

En fin, Age of Empires un juego que marcó la infancia de millones de jugadores alrededor del mundo, con una jugabilidad envidiable, una interfaz que evoca y campañas que además, aprovechaban de regalarnos un pedazo de historia.