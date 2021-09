Netflix revela las cifras de sus series y películas más populares

Por primera vez en todos sus años de existencia, Netflix reveló los top 10 de sus series y películas originales más populares. La novedad no está en el ranking, sino en que de forma inédita, la compañía también reveló la cantidad de horas de visualización de los productos durante su primer mes de estreno.

Según informa CNET, generalmente las métricas de Netflix se basan en la cantidad de cuentas que vieron al menos dos minutos de un programa. Sin embargo, esta vez con la métrica de las horas vistas, estos nuevos top 10 revelan la popularidad de los contenidos desde incluso antes de que la compañía tuviera la cantidad de suscriptores que tiene ahora. Ted Sarandos, director ejecutivo de la plataforma, comentó que esto es para “ser más transparentes con el mercado, con el talento de todos”.

Las declaraciones de Sarandos tienen que ver con el rigor de la plataforma para compartir las métricas con los productores y la audiencia, algo que cada vez avanza más, como con la iniciativa de enumerar las tendencias por país. Ahora, con este nuevo ranking, es posible ver la popularidad de los programas desde otro punto de vista. Las series más populares

Bridgerton, temporada 1 — 625 millones de horas La Casa de Papel, parte 4 — 619 millones de horas Stranger Things 3 — 582 millones de horas The Witcher, temporada 1 — 541 millones de horas 13 Reasons Why, temporada 2 — 496 millones de horas 13 Reasons Why, temporada 1 — 476 millones de horas You, temporada 2 — 457 millones de horas Stranger Things 2 — 427 millones de horas La Casa de Papel, parte 3 — 426 millones de horas Ginny & Georgia, temporada 1 — 381 millones de horas

Las películas más populares

Bird Box — 282 millones de horas Extraction — 231 millones de horas The Irishman — 215 millones de horas The Kissing Booth 2 — 209 millones de horas 6 Underground — 205 millones de horas Spenser Confidential — 197 millones de horas Enola Holmes — 190 millones de horas Army of the Dead — 187 millones de horas The Old Guard — 186 millones de horas Murder Mystery — 170 millones de horas

Obviamente, este método de horas vistas no está exento de críticas, ya que beneficia a los productos más largos. Por ejemplo, The Irishman dura 3 horas y media, y ocupa uno de los primeros puestos en la lista, a pesar de no ser una de las más vistas en términos de cantidad de veces.