Will Smith confirma que tras sufrir infidelidad mantiene un matrimonio abierto

Luego de haber hecho noticia por un episodio de ‘infidelidad’, Will Smith y su esposa Jada Pinkett-Smith revelaron que su matrimonio no es monógamo. “El matrimonio, para nosotros, no puede ser una prisión”, declaró el actor en conversación con la revista GQ, transparentando la situación que vive con su pareja.

Si bien su matrimonio inicialmente sí era una relación monógama, Smith contó que ambos se sentían “miserables”, lo que los llevó a abrir la relación. En esa misma línea, reconoció que aunque la discusión pública giró en torno a su esposa con el rapero August Alsina, él también ha mantenido relaciones con otras personas.

“Jada nunca creyó en el matrimonio convencional“, señaló el actor de ‘Hombres de negro’, aludiendo a la crianza de Pinkett. “Ella creció de una manera muy diferente a la que yo crecí”, estableció. La pareja habría tenido “interminables discusiones sobre qué es la perfección en una relación, cuál es la forma perfecta de interactuar”.

El actor declara que durante gran parte de su relación vivieron como monógamos, sin embargo, “nos hemos dado confianza y libertad, con la creencia de que todos tenemos que encontrar nuestro propio camino”.

“El matrimonio para nosotros no puede ser una prisión. No sugiero nuestro camino a nadie, pero las experiencias de las libertades que nos hemos dado y el apoyo incondicional es, para mí, la definición más alta del amor”, explicó. Aunque Will Smith nunca usó la palabra ‘poligamia’ o habló textualmente de un matrimonio abierto, el periodista de GQ especificó que “en algún momento, la relación dejó de ser monógama”.