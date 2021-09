El “tuit” que le valió cuestionamientos a Gabriel Boric en redes sociales

Gabriel Boric, candidato presidencial de ‘Apruebo Dignidad’ fue duramente cuestionado y criticado por parte de varios usuarios de las redes sociales durante la celebración de fiestas patrias.

Todo surgió tras una ‘funa’ al candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast mientras paseaba por Angelmó en Puerto Montt. Al republicano se le tildó de ‘asesino’ y con la llamativa frase ‘Boric Presidente’ que surgió mientras Kast era increpado.

Tras esto, un usuario lo subió a Twitter, y el mensaje fue replicado por cientos de otros ‘twitteros’ hasta que llegó al mismísimo candidato, que respondió de esta forma:

Tras la respuesta del presidenciable a la funa hacia su contrincante, las redes sociales no tardaron en cuestionarlo por su ‘amable’ modo de responder y por supuestamente ‘defender al fascismo’ según consignaron varios usuarios.

Si claro. Déjate de ser tan buenito con los nazis intolerantes. A los fascistas no se les debe permitir esparcir sus discursos de odio!! Quieres estar bien con dios y con el diablo, y así no se puede. Pégate la cachada y bájate del árbol.

No Gabriel, no se debe criticar q el pueblo le enrrostre a estos tipo su complicidad y negacionismo para con la dictadura, y du horror. Cuando esto nace de la "guata" del pueblo, es por algo.

Ya no nos quedamos callados, Gabriel, no pretendas volver a enmudecer al pueblo…

— Asalgado DÍAZ #NOALTPP11 (@pasalgadod) September 19, 2021