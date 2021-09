Dua Lipa confirma concierto en Sudamérica para el 2022

Con la pandemia de covid-19 cada vez más controlada a nivel mundial, los anuncios de eventos ya comienzan a hacerse más frecuentes. En marzo, ya se había anunciado la realización del festival ‘Rock in Rio‘ para el 2022 y ahora comienzan a conocerse importantes artistas que se presentarán. La cantante Dua Lipa, por ejemplo, ya fue confirmada como uno de los números de cierre para el próximo septiembre.

La intérprete de ‘Don’t Start Now’ se presentará el próximo 11 de septiembre en Río de Janeiro, finalizando la semana del festival. Será la segunda vez que la artista se presenta en Brasil desde el 2017 y estará enmarcada en la gira de ‘Future Nostalgia’, el exitoso álbum con el que ya ganó un Grammy.

Jason DeRulo, Post Malone y Demi Lovato son solo algunos los otros artistas que están confirmados para el festival, de los que probablemente sabremos más adelante a medida que se acerque el evento.

‘Rock in Río’ también tiene versiones en otros países y, previo al estallido social y la pandemia, había una fecha confirmada para Santiago. Ahora, el evento podría realizarse el 2023.

One: Imagine o HINO que vai ser esse momento!!! 🤩 Two: Marque aqui a @ que vai viver isso com você! Three: Compre seu Rock in Rio Card dia 21/09, às 19h ⁰ AH, DE NADA!⭐ #DUALIPAnoRockinRio #EuVou pic.twitter.com/C53XyRPXfX

La noticia se suma al reciente anuncio de la artista sobre el inicio de su próxima gira. Hasta el momento, sólo ha dado a conocer las fechas para Estados Unidos, pero con el anuncio de su participación en ‘Rock in Río’ se abre la pregunta: ¿Estará cerca un tour por Latinoamérica?

☆ it’s finally happening!!!! ☆ We kick off the FUTURE NOSTALGIA TOUR in the US ♡*♥

I’m so excited to see you guys there and i’m bringing the ultimate ✿ girl gang ✿ with me ★ @theestallion ★ @carolineplz ★ @LoloZouai ★ pic.twitter.com/x4H4wob6rw

— DUA LIPA (@DUALIPA) September 13, 2021